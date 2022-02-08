Yasmin Erbil ’bunu koymasam olmaz’ dedi babası Mehmet Ali Erbil’i fena patlattı! Herkes bu gerçeği merak etti bakın nereli çıktı

1970 yılında Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Yüksek Bölümü'ne yatılı olarak girmiş olan Mehmet Ali Erbil, bu dönemde henüz 16 yaşındayken gösterdiği üstün başarısından dolayı hocası Cüneyt Gökçer tarafından Küheylan oyunun başrolüne seçilir. Devlet Tiyatrosu'nda konuk oyuncu olarak başrolde oynadığı oyunda yılın En İyi Tiyatrocu Ödülü'nü kazandığında henüz 17 yaşındaydı.