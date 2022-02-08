Vav TV İzle
Haberler Magazin Yasmin Erbil 'bunu koymasam olmaz' dedi babası Mehmet Ali Erbil'i fena patlattı! Herkes bu gerçeği merak etti bakın nereli çıktı

Yasmin Erbil 'bunu koymasam olmaz' dedi babası Mehmet Ali Erbil'i fena patlattı! Herkes bu gerçeği merak etti bakın nereli çıktı

Evinde geçirdiği kaza sonrası uzun bir tedavi süreci geçiren ve ekranlardan elini eteğini çekmeyi tercih eden ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil yeni yaşını kutluyor. 8 Şubat 1957 doğumlu Mehmet Ali Erbil'in doğum gününü kutlayanlardan biri de yaptığı paylaşımlarla olay yaratan Yasmin Erbil'di. Yasmin Erbil'in birbirinden eğlenceli paylaşımları görenleri güldürürken, Mehmet Ali Erbil hakkındaki bir gerçek ise herkesi şaşırttı. İşte detaylar...

08.02.2022 15:05 - Son Güncelleme: 08.02.2022 15:05
Yasmin Erbil ’bunu koymasam olmaz’ dedi babası Mehmet Ali Erbil’i fena patlattı! Herkes bu gerçeği merak etti bakın nereli çıktı

Mehmet Ali Erbil, oyuncu olarak adım attığı sanat dünyasında şovmen kimliğiyle de tanınıyor. Mehmet Ali Erbil bugüne kadar özel yaşamı ve yaptığı evliliklerle bir çok defa gündeme geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yasmin Erbil ’bunu koymasam olmaz’ dedi babası Mehmet Ali Erbil’i fena patlattı! Herkes bu gerçeği merak etti bakın nereli çıktı

8 Şubat 1957 doğumlu olan Mali lakaplı ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil yeni yaşını kutluyor.

Yasmin Erbil ’bunu koymasam olmaz’ dedi babası Mehmet Ali Erbil’i fena patlattı! Herkes bu gerçeği merak etti bakın nereli çıktı

Kızı Yasmin Erbil'in babası için yaptığı doğum günü paylaşmaları ise görenlere keyifli anlar yaşattı.

Yasmin Erbil ’bunu koymasam olmaz’ dedi babası Mehmet Ali Erbil’i fena patlattı! Herkes bu gerçeği merak etti bakın nereli çıktı

Mehmet Ali Erbil, 8 Şubat 1957 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

Yasmin Erbil ’bunu koymasam olmaz’ dedi babası Mehmet Ali Erbil’i fena patlattı! Herkes bu gerçeği merak etti bakın nereli çıktı

1970 yılında Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Yüksek Bölümü'ne yatılı olarak girmiş olan Mehmet Ali Erbil, bu dönemde henüz 16 yaşındayken gösterdiği üstün başarısından dolayı hocası Cüneyt Gökçer tarafından Küheylan oyunun başrolüne seçilir. Devlet Tiyatrosu'nda konuk oyuncu olarak başrolde oynadığı oyunda yılın En İyi Tiyatrocu Ödülü'nü kazandığında henüz 17 yaşındaydı.

SON DAKİKA