Yasmin Erbil 'bunu koymasam olmaz' dedi babası Mehmet Ali Erbil'i fena patlattı! Herkes bu gerçeği merak etti bakın nereli çıktı
Evinde geçirdiği kaza sonrası uzun bir tedavi süreci geçiren ve ekranlardan elini eteğini çekmeyi tercih eden ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil yeni yaşını kutluyor. 8 Şubat 1957 doğumlu Mehmet Ali Erbil'in doğum gününü kutlayanlardan biri de yaptığı paylaşımlarla olay yaratan Yasmin Erbil'di. Yasmin Erbil'in birbirinden eğlenceli paylaşımları görenleri güldürürken, Mehmet Ali Erbil hakkındaki bir gerçek ise herkesi şaşırttı. İşte detaylar...
08.02.2022 15:05
- Son Güncelleme: 08.02.2022 15:05
Mehmet Ali Erbil, oyuncu olarak adım attığı sanat dünyasında şovmen kimliğiyle de tanınıyor. Mehmet Ali Erbil bugüne kadar özel yaşamı ve yaptığı evliliklerle bir çok defa gündeme geldi.
Kızı Yasmin Erbil'in babası için yaptığı doğum günü paylaşmaları ise görenlere keyifli anlar yaşattı.
1970 yılında Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Yüksek Bölümü'ne yatılı olarak girmiş olan Mehmet Ali Erbil, bu dönemde henüz 16 yaşındayken gösterdiği üstün başarısından dolayı hocası Cüneyt Gökçer tarafından Küheylan oyunun başrolüne seçilir. Devlet Tiyatrosu'nda konuk oyuncu olarak başrolde oynadığı oyunda yılın En İyi Tiyatrocu Ödülü'nü kazandığında henüz 17 yaşındaydı.