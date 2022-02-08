Serenay Sarıkaya'yı ziyaret eden annesi Ümran Seyhan'ı görenler hayran kaldı sosyal medya çalkalandı! "Anasının kızı"
Serenay Sarıkaya'yı ziyaret eden annesi Ümran Seyhan'ı görenler hayran kaldı sosyal medya 'anasının kızı' yorumlarıyla çalkalandı! Alice Müzikali'ne sızı Serenay'ı ziyaret eden Ümran Seyhan kısa sürede sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. 29 yaşındaki ünlü oyuncunun güzelliğini annesinden aldığını söyleyen hayranları Serenay ve annesinin kulis fotoğrafını beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.
08.02.2022 15:09
- Son Güncelleme: 08.02.2022 15:17
"ANASININ KIZI"
Serenay Sarıkaya'yı ziyaret eden annesi Ümran Seyhan'ı görenler hayran kaldı sosyal medya, 'anasının kızı' yorumuyla çalkalandı!