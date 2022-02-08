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Serenay Sarıkaya'yı ziyaret eden annesi Ümran Seyhan'ı görenler hayran kaldı sosyal medya çalkalandı! "Anasının kızı"

Serenay Sarıkaya'yı ziyaret eden annesi Ümran Seyhan'ı görenler hayran kaldı sosyal medya 'anasının kızı' yorumlarıyla çalkalandı! Alice Müzikali'ne sızı Serenay'ı ziyaret eden Ümran Seyhan kısa sürede sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. 29 yaşındaki ünlü oyuncunun güzelliğini annesinden aldığını söyleyen hayranları Serenay ve annesinin kulis fotoğrafını beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

08.02.2022 15:09 - Son Güncelleme: 08.02.2022 15:17
Serenay Sarıkaya’yı ziyaret eden annesi Ümran Seyhan’ı görenler hayran kaldı sosyal medya çalkalandı! Anasının kızı

"ANASININ KIZI"

Serenay Sarıkaya'yı ziyaret eden annesi Ümran Seyhan'ı görenler hayran kaldı sosyal medya, 'anasının kızı' yorumuyla çalkalandı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Serenay Sarıkaya’yı ziyaret eden annesi Ümran Seyhan’ı görenler hayran kaldı sosyal medya çalkalandı! Anasının kızı

Alice Müzikali'ne kızı Serenay'ı izlemeye giden Ümran Seyhan, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Serenay Sarıkaya’yı ziyaret eden annesi Ümran Seyhan’ı görenler hayran kaldı sosyal medya çalkalandı! Anasının kızı

29 yaşındaki Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Hanım'la kulis fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı.

Serenay Sarıkaya’yı ziyaret eden annesi Ümran Seyhan’ı görenler hayran kaldı sosyal medya çalkalandı! Anasının kızı

İşte başta Serenay Sarıkaya olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin anneleri...

Serenay Sarıkaya’yı ziyaret eden annesi Ümran Seyhan’ı görenler hayran kaldı sosyal medya çalkalandı! Anasının kızı

Demet Şener

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