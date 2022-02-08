Selin Ciğerci 30 karatlık pırlanta yüzüğüyle ağızları açık bıraktı fiyatı inanılır gibi değil! "Bununla ev, araba alınır"
Selin Ciğerci 30 karatlık pırlanta yüzüğüyle ağızları açık bıraktı, tektaşın fiyatı inanılır gibi değil! Eski eşi Gökhan Çıra ile barışıp yeniden aşk yaşamaya başlayan Selin Ciğerci verdiği kilolardan sonra şimdi de devasa tektaş yüzüğü ile gündemde. Selin Ciğerci 30 karatlık yüzüğüyle akıllara durgunluk verdi Katıldığı bir magazin programında sunucunun, "Bununla ev, araba ve yazlık alırsın" yorumu ise gündeme bomba gibi düştü. İşte cinsiyet değiştiren Selin Ciğerci'nin dillere destan olan 30 karatlık pırlanta yüzüğünün fiyatı...
"BUNUNLA EV, ARABA ALINIR"
Selin Ciğerci 30 karatlık pırlanta yüzüğüyle ağızları açık bıraktı, fiyatı inanılır gibi değil! Sosyal medya gündeminden düşmeyen Selin Ciğerci, 30 karatlık yüzüğüyle konuk olduğu programda sunucuları resmen şaşkına çevirdi. Müge ve Gülşen yüzüğü çıkarttırarak sırayla parmaklarına taktı.
"EV ALIRSIN, ARABA ALIRSIN YAZLIK DA ALIRSIN"
Müge Dağıstanlı "Tutmak istiyorum" diyerek pahalı yüzüğü denedi. Selin Ciğerci, "Gerçek mi? Bununla bir ev bir araba alınabilir mi?" sorusuna "O ne demek kız? Güzel di mi? Niye alınmasın. Her gün takıyorum" dedi. Müge Dağıstanlı ise "Ev alırsın, araba alırsın yazlık da alırsın" yorumunda bulundu.
Selin Ciğerci Kapalıçarşı'dan yüzüğü aldığını söyleyerek fiyat konusunda konuşmak istemedi. 4 milyon TL iddialarına 'Hayır' derken Müge Dağıstanlı'nın "600-700 bin dolar olabilir mi?" sorusuna ise "Şükür" yanıtını verdi.
Son dönemde verdiği kilolarla ve yeni imajıyla dikkat çeken Selin Ciğerci iddialı tarzıyla olay oldu. Eski eşi Gökhan Çıra ile barışıp yeniden aşk yaşamaya başlayan Selin Ciğerci evlilik sorularına "Evlenirsem gizli olacak" yanıtını verdi. 13 kilo veren Selin Ciğerci transparan pantolonuyla dikkat çekti.