Yasin Obuz açtı ağzını yumdu gözünü "Sabotaja hazır olun porselen makyaj Esra..." Masterchef yarışmacılarını yerden yere vurdu

21 Kasım 1988'de Diyarbakır'da dünyaya gelen ve 3 kardeşi olan Yasin Obuz, Yemekteyiz, Masterchef ve Survivor'a katılarak hayatımıza girdi. Adından çokça söz ettiren televizyon fenomeni Yasin Obuz bu sezon Masterchef All-Star'a katılmadı ama sosyal medyada yarışma hakkında yaptığı yorumlarla çok konuşuluyor. Obuz bu kez Eda ve Esra'ı yı diline doladı. İşte detaylar...