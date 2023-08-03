Yasin Obuz açtı ağzını yumdu gözünü "Sabotaja hazır olun porselen makyaj Esra..." Masterchef yarışmacılarını yerden yere vurdu

21 Kasım 1988'de Diyarbakır'da dünyaya gelen ve 3 kardeşi olan Yasin Obuz, Yemekteyiz, Masterchef ve Survivor'a katılarak hayatımıza girdi. Adından çokça söz ettiren televizyon fenomeni Yasin Obuz bu sezon Masterchef All-Star'a katılmadı ama sosyal medyada yarışma hakkında yaptığı yorumlarla çok konuşuluyor. Obuz bu kez Eda ve Esra'ı yı diline doladı. İşte detaylar...
Acun Ilıcalı'nın kanalında ilk olarak MasterChef Türkiye ile tanınan ardından Survivor'a katılarak ünlünen Yasin Obuz, bir süredir ekranlardan uzak bir yaşamı tercih ediyor.
Obuz, bu sezon All-Star formatında yayınlanan Masterchef kadrosunda yer almadı.
Obuz'un gelecek sezon All-Star olarak yayınlanacak Survivor kadrosunda yer alması bekleniyor.