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Yasin Obuz açtı ağzını yumdu gözünü "Sabotaja hazır olun porselen makyaj Esra..." Masterchef yarışmacılarını yerden yere vurdu

21 Kasım 1988'de Diyarbakır'da dünyaya gelen ve 3 kardeşi olan Yasin Obuz, Yemekteyiz, Masterchef ve Survivor'a katılarak hayatımıza girdi. Adından çokça söz ettiren televizyon fenomeni Yasin Obuz bu sezon Masterchef All-Star'a katılmadı ama sosyal medyada yarışma hakkında yaptığı yorumlarla çok konuşuluyor. Obuz bu kez Eda ve Esra'ı yı diline doladı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 03 Ağustos 2023, 10:38 Güncelleme 03 Ağustos 2023, 10:38
Yasin Obuz açtı ağzını yumdu gözünü Sabotaja hazır olun porselen makyaj Esra... Masterchef yarışmacılarını yerden yere vurdu 1

Acun Ilıcalı'nın kanalında ilk olarak MasterChef Türkiye ile tanınan ardından Survivor'a katılarak ünlünen Yasin Obuz, bir süredir ekranlardan uzak bir yaşamı tercih ediyor.

Yasin Obuz açtı ağzını yumdu gözünü Sabotaja hazır olun porselen makyaj Esra... Masterchef yarışmacılarını yerden yere vurdu 2

Obuz, bu sezon All-Star formatında yayınlanan Masterchef kadrosunda yer almadı.

Yasin Obuz açtı ağzını yumdu gözünü Sabotaja hazır olun porselen makyaj Esra... Masterchef yarışmacılarını yerden yere vurdu 3

Obuz'un gelecek sezon All-Star olarak yayınlanacak Survivor kadrosunda yer alması bekleniyor.

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