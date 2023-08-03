Mesaj yerine ulaştı! Serenay Sarıkaya'dan Kerem Bürsin hamlesi sonrası flaş paylaşım kalpler havalarda "İletildi"

Serenay Sarıkaya ile eski sevgilisi Kerem Bürsin'den sıcak yakınlaşma! İlk hamle kafaları karıştırmıştı, Kerem Bürsin'den gelen yeni hamle 'Aşk yeniden mi' dedirtti. Evlilik haberleri beklerken bir anda ayrılık kararı alan Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin'in şu sıralar barışma haberleriyle gündeme geliyor. Önce Kerem Bürsin'in ablasının yaptığı hamle sonrasında da Kerem Bürsin'in hamlesi dedikodu kazanını yeniden kaynatmaya başlamıştı. Bu kez Sarıkaya'dan öyle bir paylaşım geldi ki söyletiler iyice körüklendi.