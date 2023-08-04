Öz yeğeniyle teknede skandal görüntüleri günlerce konuşulmuştu! 55 yaşındaki Murat Başoğlu son halini paylaştı meğer...

Öz yeğeni Burcu Başoğlu ile teknede uygunsuz şekilde yakalanan Murat Başoğlu, mide bulandıran olayın ardından uzun süre magazin gündeminde yer aldı. Skandal olayın ardından 14 yıllık evliliği tek celsede biten ünlü isim, gözlerden uzak bir yaşam sürdürmeye başladı. Başoğlu yıllar sonra ortaya çıktı. Instagram'da son halini paylaşan Başoğlu çok konuşuldu. İşte 55 yaşındaki Murat Başoğlu'nun son hali...
Murat Başoğlu, öz yeğeni Burcu Başoğlu ile Bodrum'daki tekne görüntüleriyle aylarca konuşulmuş ve büyük tepki çekmişti.
Skandal görüntülerin ardından Başoğlu'nun eşi Hande Bermek'le 14 yıllık evliliği sona ermişti.
Başoğlu, Skandalın yaşandığı dönem "Karımı aldattım pişmanım ama o kadın yeğenim değil. Çıkan haberlerin ardından intihar etmeyi düşündüm" ifadelerini kullanmıştı.