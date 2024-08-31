Yasemin Şefkatli'nin 3 günde 2 kilo verdiden sırrı! Meğer doğum kilolarından bu yöntemle kurtulmuş

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın biricik gelinleri Yasemin Şefkatli, güzelliği ve fit vücuduyla sosyal medyaya adeta damga vuruyor. İkizleri ile sık sık ev hallerini paylaşan Yasemin Şefkatli bu kez zayıflama sırrını açıkladı. Son dönemde verdiği pozlarla zayıfladığı gözlerden kaçmayan Yasemin Şefkatli'nin 3 günde 2 kilo verdiren sırrı bakın neymiş!