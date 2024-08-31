Yasemin Şefkatli'nin 3 günde 2 kilo verdiden sırrı! Meğer doğum kilolarından bu yöntemle kurtulmuş

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın biricik gelinleri Yasemin Şefkatli, güzelliği ve fit vücuduyla sosyal medyaya adeta damga vuruyor. İkizleri ile sık sık ev hallerini paylaşan Yasemin Şefkatli bu kez zayıflama sırrını açıkladı. Son dönemde verdiği pozlarla zayıfladığı gözlerden kaçmayan Yasemin Şefkatli'nin 3 günde 2 kilo verdiren sırrı bakın neymiş!
Yasemin Şefkatli bu kez zayıflama sırrını açıkladı. Son dönemde verdiği pozlarla zayıfladığı gözlerden kaçmayan Yasemin Şefkatli'nin 3 günde 2 kilo verdiren sırrı bakın neymiş!
İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın biricik oğlu İdo Tatlıses ile görkemli bir düğün ile nikah masasına oturan Yasemin Şefkatli güzelliğiyle dikkatleri üstüne çekiyor.
Yasemin Şefkatli, 2024 yılının Ocak ayında Sinan Emir ve İbrahim Ayel adında kucağına aldığı ikizleri ile sosyal medya hesabından sık sık ev hallerini paylaşıyor.