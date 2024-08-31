Mehmet Aslantuğ'dan sonra gönlünü o isme kaptırmıştı! Arzum Onan'dan yeni sevgilisiyle gizli saklı tatil

Arzum Onan, Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliğini noktaladıktan sonra yeni bir aşka yelken açtı. Amerikalı iş insanı Orkan Özkan'la aşk yaşamaya başlayan Arzum Onan, birlikteliğini gözlerden uzak yaşamaya devam ediyor. Gizli saklı tatile çıktıkları öğrenilen ikilinin nasıl tanıştıkları da bir hayli merak konusu oldu. Meğer Arzum Onan ve Orkan Özkan yıllardır tanışıyorlarmış...