Mehmet Aslantuğ'dan sonra gönlünü o isme kaptırmıştı! Arzum Onan'dan yeni sevgilisiyle gizli saklı tatil

Arzum Onan, Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliğini noktaladıktan sonra yeni bir aşka yelken açtı. Amerikalı iş insanı Orkan Özkan'la aşk yaşamaya başlayan Arzum Onan, birlikteliğini gözlerden uzak yaşamaya devam ediyor. Gizli saklı tatile çıktıkları öğrenilen ikilinin nasıl tanıştıkları da bir hayli merak konusu oldu. Meğer Arzum Onan ve Orkan Özkan yıllardır tanışıyorlarmış...
Arzum Onan, Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliğini noktaladıktan sonra yeni bir aşka yelken açtı. Amerikalı iş insanı Orkan Özkan'la aşk yaşamaya başlayan Arzum Onan, birlikteliğini gözlerden uzak yaşamaya devam ediyor. Gizli saklı tatile çıktıkları öğrenilen ikilinin nasıl tanıştıkları da bir hayli merak konusu oldu. Meğer Arzum Onan ve Orkan Özkan yıllardır tanışıyorlarmış...
El ele geldikleri adliyede 27 yıllık evliliklerini 10 dakikada bitiren Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan, magazin gündemine büyük şok yaşatmıştı.
BOŞANMAYI ARZUM ONAN İSTEMİŞ!
Boşanmanın ardından hatırlarsanız ihanet iddiaları büyük kafa karıştırmıştı. Arzum Onan'ı Gözde Akpınar ile aldattığı iddia edilen Aslantuğ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ihanet iddiasını kesin bir dille yalanladı.