9 çocuk babası İzzet Yıldızhan'dan kızı Zelal ile yeni poz! Zelal'in güzelliği görenleri hayran bıraktı

1 Geçtiğimiz zamanlarda sır gibi sakladığı eşi Ajda Yıldızhan'ı paylaşan İzzet Yıldızhan dikkatleri üstüne çekmişti. Son olarak 9 çocuk babası İzzet Yıldızhan, sosyal medya hesabından kızı Zelal ile fotoğrafını paylaştı. Kızı Zelal'in güzelliği görenleri mest etti. İşte İzzet Yıldızhan ve kızı Zelal.

2 Daha önce özel hayatını gözlerden uzak tutmaya özen gösteren Yıldızhan, sır gibi sakladığı eşi Ajda Yıldızhan'ı ilk kez takipçileriyle paylaşmış ve bu paylaşımla büyük ilgi görmüştü.