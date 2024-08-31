9 çocuk babası İzzet Yıldızhan'dan kızı Zelal ile yeni poz! Zelal'in güzelliği görenleri hayran bıraktı

Geçtiğimiz zamanlarda sır gibi sakladığı eşi Ajda Yıldızhan'ı paylaşan İzzet Yıldızhan dikkatleri üstüne çekmişti. Son olarak 9 çocuk babası İzzet Yıldızhan, sosyal medya hesabından kızı Zelal ile fotoğrafını paylaştı. Kızı Zelal'in güzelliği görenleri mest etti. İşte İzzet Yıldızhan ve kızı Zelal.
Geçtiğimiz zamanlarda sır gibi sakladığı eşi Ajda Yıldızhan'ı paylaşan İzzet Yıldızhan dikkatleri üstüne çekmişti. Son olarak 9 çocuk babası İzzet Yıldızhan, sosyal medya hesabından kızı Zelal ile fotoğrafını paylaştı. Kızı Zelal'in güzelliği görenleri mest etti. İşte İzzet Yıldızhan ve kızı Zelal.
Daha önce özel hayatını gözlerden uzak tutmaya özen gösteren Yıldızhan, sır gibi sakladığı eşi Ajda Yıldızhan'ı ilk kez takipçileriyle paylaşmış ve bu paylaşımla büyük ilgi görmüştü.
Son olarak 9 çocuk babası İzzet Yıldızhan, sosyal medya hesabından kızı Zelal ile bir fotoğrafını paylaştı.