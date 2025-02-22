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Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses’in ikizlerinin kar keyfi! İlgi odağı oldular!

İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile 5 Kasım 2021 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Ünlü çiftin bu evlilikten İbrahim Ayel ve Sinan Emir adlarında iki evladı oldu. Oğullarıyla sık sık paylaşımda bulunan Şefkatli, bu kez İbrahim Ayel ve Sinan Emir'in kar keyfi yaptığı anları yayınladı. İkiz bebekler sosyal medyada ilgi odağı oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Şubat 2025 , 11:37 Güncelleme Tarihi :22 Şubat 2025 , 11:37
Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses’in ikizlerinin kar keyfi! İlgi odağı oldular!

İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatlı ile 2021 yılında nikah masasına oturdu ve çiftin bu evlilikten ikiz oğulları oldu.

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses’in ikizlerinin kar keyfi! İlgi odağı oldular!

İkizlerine İbrahim Ayel ve Sinan Emir isimlerini veren ünlü çiftten Yasemin Şefkatli, bebekleriyle yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi.

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses’in ikizlerinin kar keyfi! İlgi odağı oldular!

Sosyal medyayı aktif kullanan Şefkatli, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses’in ikizlerinin kar keyfi! İlgi odağı oldular!

Şefkatli, bu kez İbrahim Ayel ve Sinan Emir'in kar keyfi yaptığı anları yayınladı. Şefkatli de evinin bahçesinden kar manzarasını yayınladı. İkiz bebekler sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses’in ikizlerinin kar keyfi! İlgi odağı oldular!

İşte Yasemin Şefkatli başta olmak üzere karın keyfini çıkaran ünlü isimlerin paylaşımları...

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses’in ikizlerinin kar keyfi! İlgi odağı oldular!

YASEMİN ŞEFKATLİ

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses’in ikizlerinin kar keyfi! İlgi odağı oldular!

YASEMİN ŞEFKATLİ

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses’in ikizlerinin kar keyfi! İlgi odağı oldular!

YASEMİN ŞEFKATLİ

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses’in ikizlerinin kar keyfi! İlgi odağı oldular!

YASEMİN ŞEFKATLİ

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses’in ikizlerinin kar keyfi! İlgi odağı oldular!

YASEMİN ŞEFKATLİ

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses’in ikizlerinin kar keyfi! İlgi odağı oldular!

CANSU DERE

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses’in ikizlerinin kar keyfi! İlgi odağı oldular!

BURCU KARA

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses’in ikizlerinin kar keyfi! İlgi odağı oldular!

GUPSE ÖZAY

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses’in ikizlerinin kar keyfi! İlgi odağı oldular!

FAHRİYE EVCEN

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses’in ikizlerinin kar keyfi! İlgi odağı oldular!

ARAS BULUT İYNEMLİ

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses’in ikizlerinin kar keyfi! İlgi odağı oldular!

BADE İŞÇİL

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses’in ikizlerinin kar keyfi! İlgi odağı oldular!

TÜRKAN ŞORAY