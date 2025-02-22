Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses’in ikizlerinin kar keyfi! İlgi odağı oldular!

İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatlı ile 2021 yılında nikah masasına oturdu ve çiftin bu evlilikten ikiz oğulları oldu.

İkizlerine İbrahim Ayel ve Sinan Emir isimlerini veren ünlü çiftten Yasemin Şefkatli, bebekleriyle yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi.

Sosyal medyayı aktif kullanan Şefkatli, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Şefkatli, bu kez İbrahim Ayel ve Sinan Emir'in kar keyfi yaptığı anları yayınladı. Şefkatli de evinin bahçesinden kar manzarasını yayınladı. İkiz bebekler sosyal medyada ilgi odağı oldu.