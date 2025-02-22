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Bebek göründü! Gizem Karaca’dan karnı burnunda pilates pozu!

2017 yılında Kemal Ekmekçi İle evlenen ve ardından İzmir'e yerleşen Gizem Karaca, geçtiğimiz haftalarda hamile olduğunu açıklamıştı. Sosyal medya hesabında hamileliği ile ilgili sık sık paylaşımda bulunan Karaca'dan yeni poz geldi. Spor taytı ve büstiyeri ile kamera karşısına geçen Karaca, pilates yaparken verdiği karnı burnunda pozu Instagram sayfasında yayınladı.

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Giriş Tarihi :22 Şubat 2025 , 11:17 Güncelleme Tarihi :22 Şubat 2025 , 11:17
Bebek göründü! Gizem Karaca’dan karnı burnunda pilates pozu!

2017 yılında Kemal Ekmekçi ile nikâh masasına oturan ve İzmir'e yerleşen Gizem Karaca, geçtiğimiz haftalarda hamile olduğunu açıklamıştı.

Bebek göründü! Gizem Karaca’dan karnı burnunda pilates pozu!

Şimdilerde bebeğini kucağına almak için gün sayan ünlü oyuncu, hamilelik süreciyle ilgili sosyal medya hesabında sık sık paylaşımda bulundu.

Bebek göründü! Gizem Karaca’dan karnı burnunda pilates pozu!

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü isim, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Bebek göründü! Gizem Karaca’dan karnı burnunda pilates pozu!

Spor taytı ve büstiyeri ile kamera karşısına geçen Karaca, pilates yaparken verdiği pozu Instagram sayfasında yayınladı.

Bebek göründü! Gizem Karaca’dan karnı burnunda pilates pozu!

Ünlü oyuncu, paylaşımına "Göbeğimi içime çekmeden çalıştığım bir dönemdeyim" notunu ekledi.

Bebek göründü! Gizem Karaca’dan karnı burnunda pilates pozu!

Kısa sürede yoğun ilgi gören paylaşımda Gizem Karaca'nın büyüyen karnı dikkat çekti.

Bebek göründü! Gizem Karaca’dan karnı burnunda pilates pozu!

Birçok fan ve magazin sayfası tarafından da yayınlanan fotoğrafa binlerce yorum ve beğeni geldi.

Bebek göründü! Gizem Karaca’dan karnı burnunda pilates pozu!

Sosyal medya kullanıcıları, Karaca için "Hamilelik yakışmış", "En güzel anne adayı" yorumlarında bulundu.

Bebek göründü! Gizem Karaca’dan karnı burnunda pilates pozu!

İşte Gizem Karaca'nın o paylaşımı...

Bebek göründü! Gizem Karaca’dan karnı burnunda pilates pozu!

YAŞI MERAK EDİLDİ

Öte yandan anne olmak için gün sayan ünlü oyuncunun yaşı da merak konusu oldu.

Bebek göründü! Gizem Karaca’dan karnı burnunda pilates pozu!

İşte Gizem Karaca başta olmak üzere ünlülerin yaşları...

Bebek göründü! Gizem Karaca’dan karnı burnunda pilates pozu!

Gizem Karaca - 7 Eylül 1992 (32 yaşında)

Bebek göründü! Gizem Karaca’dan karnı burnunda pilates pozu!

Hande Erçel - 24 Kasım 1993 (31 yaşında

Bebek göründü! Gizem Karaca’dan karnı burnunda pilates pozu!

Bensu Soral - 23 Mart 1991 (33 yaşında)

Bebek göründü! Gizem Karaca’dan karnı burnunda pilates pozu!

Serenay Sarıkaya - 1 Temmuz 1992 (32 yaşında)

Bebek göründü! Gizem Karaca’dan karnı burnunda pilates pozu!

Hande Soral - 3 Şubat 1987 (38 yaşında)

Bebek göründü! Gizem Karaca’dan karnı burnunda pilates pozu!

İlayda Alişan - 26 Şubat 1996 (28 yaşında)

Bebek göründü! Gizem Karaca’dan karnı burnunda pilates pozu!

Melisa Aslı Pamuk - 14 Nisan 1991 (33 yaşında)

Bebek göründü! Gizem Karaca’dan karnı burnunda pilates pozu!

Eda Ece - 20 Haziran 1990 (34 yaşında)

Bebek göründü! Gizem Karaca’dan karnı burnunda pilates pozu!

Aslı Enver - 10 Mayıs 1984 (40 yaşında)

Bebek göründü! Gizem Karaca’dan karnı burnunda pilates pozu!

Gupse Özay - 30 Temmuz 1984 (40 yaşında)

Bebek göründü! Gizem Karaca’dan karnı burnunda pilates pozu!

Fahriye Evcen - 4 Haziran 1986 (38 yaşında)

Bebek göründü! Gizem Karaca’dan karnı burnunda pilates pozu!

Gökçe Bahadır - 9 Kasım 1981 (43 yaşında)

Bebek göründü! Gizem Karaca’dan karnı burnunda pilates pozu!

Neslihan Atagül - 20 Ağustos 1992 (32 yaşında)