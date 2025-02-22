PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Sinem Kobal’dan kış ortasında mayolu paylaşım! Havuz keyfine ilk yorum anne Nuray Kobal’dan...

Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Sinem Kobal, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Kısa bir süre önce Maldivler tatilinden dönen Kobal, havuza girerken çekilen görüntülerini Instagram hesabında yayınladı. Dekolteli mayosuyla kamera karşısına geçen ünlü oyuncu kısa sürede gündem oldu. 2 çocuk annesi Sinem Kobal'ın fit hali de dikkatlerden kaçmadı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Şubat 2025 , 12:52 Güncelleme Tarihi :22 Şubat 2025 , 12:52
Sinem Kobal’dan kış ortasında mayolu paylaşım! Havuz keyfine ilk yorum anne Nuray Kobal’dan...

Sinem Kobal 2016 senesinde meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile evlendi ve Lali ile Leyla adlarında iki kızı oldu.

Sinem Kobal’dan kış ortasında mayolu paylaşım! Havuz keyfine ilk yorum anne Nuray Kobal’dan...

Geçtiğimiz günlerde eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızlarıyla birlikte Maldivler'e giden Sinem Kobal yeni bir paylaşımda bulundu.

Sinem Kobal’dan kış ortasında mayolu paylaşım! Havuz keyfine ilk yorum anne Nuray Kobal’dan...

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, yurda geri dönse de tatil paylaşımları yapmayı sürdürdü.

Sinem Kobal’dan kış ortasında mayolu paylaşım! Havuz keyfine ilk yorum anne Nuray Kobal’dan...

Dekolteli mayosuyla kamera karşısına geçen ünlü oyuncu kısa sürede gündem oldu.

Sinem Kobal’dan kış ortasında mayolu paylaşım! Havuz keyfine ilk yorum anne Nuray Kobal’dan...

Sinem Kobal, havuza girerken çekilen görüntülerini Instagram hesabında yayınladı

Sinem Kobal’dan kış ortasında mayolu paylaşım! Havuz keyfine ilk yorum anne Nuray Kobal’dan...

Havuza girdiği anları paylaşan Kobal, "Yakın zaman, d vitamin mutluluğu" notunu düştü. Ünlü oyuncunun gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum aldı.

Sinem Kobal’dan kış ortasında mayolu paylaşım! Havuz keyfine ilk yorum anne Nuray Kobal’dan...

Sinem Kobal'a ilk yorum ise annesi Nuray Kobal'dan geldi.

Sinem Kobal’dan kış ortasında mayolu paylaşım! Havuz keyfine ilk yorum anne Nuray Kobal’dan...

Öte yandan 2 çocuk annesi Sinem Kobal'ın fit hali dikkatlerden kaçmadı.

Sinem Kobal’dan kış ortasında mayolu paylaşım! Havuz keyfine ilk yorum anne Nuray Kobal’dan...

İşte Sinem Kobal'ın o paylaşımı...