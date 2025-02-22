Sinem Kobal 2016 senesinde meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile evlendi ve Lali ile Leyla adlarında iki kızı oldu.
Geçtiğimiz günlerde eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızlarıyla birlikte Maldivler'e giden Sinem Kobal yeni bir paylaşımda bulundu.
Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, yurda geri dönse de tatil paylaşımları yapmayı sürdürdü.
Dekolteli mayosuyla kamera karşısına geçen ünlü oyuncu kısa sürede gündem oldu.
Sinem Kobal, havuza girerken çekilen görüntülerini Instagram hesabında yayınladı
Havuza girdiği anları paylaşan Kobal, "Yakın zaman, d vitamin mutluluğu" notunu düştü. Ünlü oyuncunun gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum aldı.
Sinem Kobal'a ilk yorum ise annesi Nuray Kobal'dan geldi.
Öte yandan 2 çocuk annesi Sinem Kobal'ın fit hali dikkatlerden kaçmadı.
İşte Sinem Kobal'ın o paylaşımı...