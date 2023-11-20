Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses ikiz bebeklerine verecekleri isimleri açıkladı! Oğullarını kucaklarına almak için gün sayan ünlü çift...

İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile dünyaevine girdi. Çift geçtiğimiz günlerde de ikiz bebek beklediklerinin müjdesini verdi. Şimdilerde ikiz bebekleri için gün sayan ünlü çift cephesinde heyecan dorukta. 6 aylık hamile olan Yasemin Şefkatli, eşiyle birlikte ikizlerinin ismini sonunda açıkladı. İşte detaylar...