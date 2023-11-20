Şeyma Subaşı'yla aşk yaşadığı iddiaları sonrası İzzet Antebi'den açıklama "Bahsi geçen kişi ile..." Dudak dudağa yakalandıkları iddia edilmişti

Geçtiğimiz aylarda bir dargın bir barışık olduğu Mohammed Alsaloussi ile Marakeş'te 3 gün 3 gece süren bir düğünle evlenen Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde boşandı. Boşanmanın ardından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Subaşı hakkında önceki gün flaş bir aşk iddiası ortaya atılmıştı. Şeyma Subaşı'nın Tuvana Türkay'ın eski aşkı İzzet Antebi ile yakınlaştığı dedikodusu magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Konu hakkında Antebi'den ilk açıklama geldi.