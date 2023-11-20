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Şeyma Subaşı'yla aşk yaşadığı iddiaları sonrası İzzet Antebi'den açıklama "Bahsi geçen kişi ile..." Dudak dudağa yakalandıkları iddia edilmişti

Geçtiğimiz aylarda bir dargın bir barışık olduğu Mohammed Alsaloussi ile Marakeş'te 3 gün 3 gece süren bir düğünle evlenen Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde boşandı. Boşanmanın ardından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Subaşı hakkında önceki gün flaş bir aşk iddiası ortaya atılmıştı. Şeyma Subaşı'nın Tuvana Türkay'ın eski aşkı İzzet Antebi ile yakınlaştığı dedikodusu magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Konu hakkında Antebi'den ilk açıklama geldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Kasım 2023, 09:43 Güncelleme 20 Kasım 2023, 10:01
Şeyma Subaşı’yla aşk yaşadığı iddiaları sonrası İzzet Antebi’den açıklama Bahsi geçen kişi ile... Dudak dudağa yakalandıkları iddia edilmişti 1

Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile 29 Eylül'de tek celsede boşanan sosyal Şeyma Subaşı, ilişkileriyle konuşulmaya devam ediyor.

Şeyma Subaşı’yla aşk yaşadığı iddiaları sonrası İzzet Antebi’den açıklama Bahsi geçen kişi ile... Dudak dudağa yakalandıkları iddia edilmişti 2

Mohammed Alsaloussi ile evliliği kısa süren Şeyma Subaşı'nın Tuvana Türkay'ın eski aşkı İzzet Antebi ile yakınlaştığı iddia edilmişti.

Şeyma Subaşı’yla aşk yaşadığı iddiaları sonrası İzzet Antebi’den açıklama Bahsi geçen kişi ile... Dudak dudağa yakalandıkları iddia edilmişti 3

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, iddiaya göre Tuvana Türkay'la ilişkisini bitiren İzzet Antebi ile yakalandı.

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