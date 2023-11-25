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Aslı Enver kızı Elay'ı paylaştı sosyal medya sallandı! Elay bebek sevimliliğiyle adeta kalpleri çaldı! Aslı ve eşi Berkin Gökbudak...

Berkin Gökbudak ile 12 Kasım 2022 tarihinde aile içi bir törenle dünyaevine giren Aslı Enver, geçen Temmuz ayında kızı Elay'ı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. Çiçeği burnunda anne Enver, önceki akşam kızı Elay'ın sevimli mi sevimli bir karesini paylaştı. Biricik kızının yüzünü göstermekten imtina eden oyuncu, yine geleneği bozmadı.

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Giriş Tarihi 25 Kasım 2023, 09:20 Güncelleme 25 Kasım 2023, 09:58
Aslı Enver kızı Elay’ı paylaştı sosyal medya sallandı! Elay bebek sevimliliğiyle adeta kalpleri çaldı! Aslı ve eşi Berkin Gökbudak... 1

Kavak Yelleri dizisinde canlandırdığı Mine karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Aslı Enver, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık gündem oluyor.

Aslı Enver kızı Elay’ı paylaştı sosyal medya sallandı! Elay bebek sevimliliğiyle adeta kalpleri çaldı! Aslı ve eşi Berkin Gökbudak... 2

Birkan Sokullu, Murat Boz gibi isimlerle aşk yaşayan Enver, aradığı mutluluğu iş insanı Berkin Gökbudak'ta buldu.

Aslı Enver kızı Elay’ı paylaştı sosyal medya sallandı! Elay bebek sevimliliğiyle adeta kalpleri çaldı! Aslı ve eşi Berkin Gökbudak... 3

Ünlü oyuncu, 12 Kasım 2022 tarihinde Berkin Gökbudak ile sessiz sedasız dünyaevine girdi.

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