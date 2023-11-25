Aslı Enver kızı Elay'ı paylaştı sosyal medya sallandı! Elay bebek sevimliliğiyle adeta kalpleri çaldı! Aslı ve eşi Berkin Gökbudak...

Berkin Gökbudak ile 12 Kasım 2022 tarihinde aile içi bir törenle dünyaevine giren Aslı Enver, geçen Temmuz ayında kızı Elay'ı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. Çiçeği burnunda anne Enver, önceki akşam kızı Elay'ın sevimli mi sevimli bir karesini paylaştı. Biricik kızının yüzünü göstermekten imtina eden oyuncu, yine geleneği bozmadı.