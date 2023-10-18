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Yasemin Şefkatli ve eşi İdo Tatlıses'in 4 katlı lüks villası bak bak bitmeyen cinsten! Özel havuzda, stüdyo hatta taş fırın bile var

İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile dünyaevine girdi. Çift geçtiğimiz günlerde de ikiz bebek beklediklerinin müjdesini verdi. Şimdilerde gebelik süreci hakkında pek çok detay paylaşan Şefkatli ve İdo Tatlıses bu kez Zekeriyaköy'deki lüks villalarıyla gündemde. Evin içerisinde yok yok.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Ekim 2023, 16:47 Güncelleme 18 Ekim 2023, 17:07
Yasemin Şefkatli ve eşi İdo Tatlıses’in 4 katlı lüks villası bak bak bitmeyen cinsten! Özel havuzda, stüdyo hatta taş fırın bile var 1

Uzun süre birlikteliği olan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, 2021 yılında dünyaevine girdi.

Yasemin Şefkatli ve eşi İdo Tatlıses’in 4 katlı lüks villası bak bak bitmeyen cinsten! Özel havuzda, stüdyo hatta taş fırın bile var 2

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli şimdilerde ikiz bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor.

Yasemin Şefkatli ve eşi İdo Tatlıses’in 4 katlı lüks villası bak bak bitmeyen cinsten! Özel havuzda, stüdyo hatta taş fırın bile var 3

5 aylık hamile olan Yasemin Şefkatli sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

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