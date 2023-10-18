Kuruluş Osman’ın Yakup Bey’i Mirza Bahattin Doğan bakın aslen nereli çıktı! İşte Mirza Bahattin Doğan’ın memleketi...

Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman dizisinde Yakup Bey karakterini canlandıran Mirza Bahattin Doğan'ın hayatı merak edildi. ATV ekranında izleyici ile buluşan dizide sergilediği performansla beğeni toplayan ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu. En çok "Mirza Bahattin Doğan aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Mirza Bahattin Doğan'ın memleketi...
Çarşamba akşamları ATV ekranında izleyici ile buluşan Kuruluş Osman dizisi reyting rekorları kırmaya devam ediyor.
Hem güçlü senaryosu hem de başarılı oyuncu kadrosuyla büyük beğeni toplayan dizisinde Yakup Bey karakterini canlandıran Mirza Bahattin Doğan'ın hayatı merak edildi.
MİRZA BAHATTİN DOĞAN KİMDİR?
Mirza Bahattin Doğan, Oyuncu, Yönetmen Yardımcısı, Yapımcı, Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusudur.