Kuruluş Osman’ın Yakup Bey’i Mirza Bahattin Doğan bakın aslen nereli çıktı! İşte Mirza Bahattin Doğan’ın memleketi...

Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman dizisinde Yakup Bey karakterini canlandıran Mirza Bahattin Doğan'ın hayatı merak edildi. ATV ekranında izleyici ile buluşan dizide sergilediği performansla beğeni toplayan ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu. En çok "Mirza Bahattin Doğan aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Mirza Bahattin Doğan'ın memleketi...