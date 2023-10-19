“Hamas katildir” diyen İsrail asıllı Linet'in Gazze'deki soykırıma çıtı çıkmadı! Tepki yağınca çark etti!

Katil İsrail'in Gazze'deki hastaneye gerçekleştirdiği saldırının ardından birçok ülkede binlerce insan protestolar için sokaklara döküldü. Sanat camiasından da güçlü sesler yükseldi. Birçok Türk ünlü isim Gazze'deki soykırıma lanet yağdırdı. Ancak İsrail asıllı şarkıcı Linet, "Hamas katildir" paylaşımı yaparken Gazze'deki soykırım karşısında suspus oldu. Yüzlerce insanın öldüğü hastane katliamına ses çıkarmayan Linet'in vicdan dışı davranışına sosyal medya kullanıcıları kayıtsız kalamadı. Tepkiler çığ gibi büyüyünce de şarkıcıdan açıklama geldi.
Her gün yeni bir vahşete imza atan ve savaş suçu işleyen işgalci İsrail, El-Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef aldı. Filistin Sağlık Bakanlığı kan donduran saldırı sonucu hastanede 500 kişinin şehit olduğunu duyurdu.
Hayata tutunmak için hastaneye sığınan yüzlerce sivilin şehit olduğu katliamın ardından birçok ülkede binlerce insan protestolar için sokaklara döküldü.