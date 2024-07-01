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Yasemin Şefkatli ile ikizlerin ev hallerine bakın! İbrahim Ayel ile Sinan Emir ilgi odağı oldu! İbrahim Tatlıses'in torunları böyle eğlendi...

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in torunları İbrahim Ayel ve Sinan Emir, anne Yasemin Şefkatli ile birlikte evde geçirdikleri eğlenceli anlarla yine ilgi odağı oldu. Geçtiğimiz günlerde yüzleri ilk defa görülen ikizler, neşeli halleriyle herkesi güldürdü. İşte İbrahim Tatlıses'in torunları İbrahim Ayel ve Sinan Emir'in, anneleri Yasemin Şefkatli ile birlikte geçirdikleri o eğlenceli anlar...

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Giriş Tarihi 01 Temmuz 2024, 16:50 Güncelleme 01 Temmuz 2024, 17:08
Yasemin Şefkatli ile ikizlerin ev hallerine bakın! İbrahim Ayel ile Sinan Emir ilgi odağı oldu! İbrahim Tatlıses’in torunları böyle eğlendi... 1

İşte İbrahim Tatlıses'in torunları İbrahim Ayel ve Sinan Emir'in, anneleri Yasemin Şefkatli ile birlikte geçirdikleri o eğlenceli anlar...

Yasemin Şefkatli ile ikizlerin ev hallerine bakın! İbrahim Ayel ile Sinan Emir ilgi odağı oldu! İbrahim Tatlıses’in torunları böyle eğlendi... 2

İbrahim Tatlıses'in 2021 yılında görkemki bir düğünle evlenen oğlu İdo Tatlıses ve eşi Yasemin Şefkatli, 2024 Ocak ayında ikiz bebeklerini kucaklarına aldı.

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses ikiz bebeklerini paylaştı

Yasemin Şefkatli ile ikizlerin ev hallerine bakın! İbrahim Ayel ile Sinan Emir ilgi odağı oldu! İbrahim Tatlıses’in torunları böyle eğlendi... 3

İkiz bebekle çifte mutluluk yaşayan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli oğullarına İbrahim Ayel ve Sinan Emir isimlerini verdi.

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