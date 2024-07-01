Yasemin Şefkatli ile ikizlerin ev hallerine bakın! İbrahim Ayel ile Sinan Emir ilgi odağı oldu! İbrahim Tatlıses'in torunları böyle eğlendi...

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in torunları İbrahim Ayel ve Sinan Emir, anne Yasemin Şefkatli ile birlikte evde geçirdikleri eğlenceli anlarla yine ilgi odağı oldu. Geçtiğimiz günlerde yüzleri ilk defa görülen ikizler, neşeli halleriyle herkesi güldürdü. İşte İbrahim Tatlıses'in torunları İbrahim Ayel ve Sinan Emir'in, anneleri Yasemin Şefkatli ile birlikte geçirdikleri o eğlenceli anlar...