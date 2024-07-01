Rüştü Onur Atilla'nın yeni aşkı Nez'den 2. kadın yorumlarına tepki! "Boşanmış bir adamla tanıştım" Evlilik ihanetle mi bitti?

"Güldür Güldür"ün sevilen karakteri İbo'yu canlandıran oyuncu Rüştü Onur Atilla, magazin dünyasında bomba etkisi yaratan bir haberle gündemde. Sinem Ayyıldız ile 10 yıllık evliliğini 20 gün önce sonlandıran Rüştü Onur Atilla, şarkıcı Nez ile yeni aşkını ilan etti. İkilinin birlikteliği kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Şarkıcı Nez sosyal medyada hakkında söylenen '2. kadın' , 'yuva yıktın' yorumlarına çok sert çıkıştı. İşte şarkıcı Nez ve Rüştü Onur Atilla'nın açıklamaları...