Arzum Onan'ın yeni aşkı çıka çıka bakın kim çıktı! 27 yıllık eşi Mehmet Aslantuğ'u unuttu! Boşanmaya el ele gelmişlerdi ama...

Mehmet Aslantuğ'la bir devri kapatan Arzum Onan'ın yeni aşkı gündeme bomba gibi düştü! 27 yıllık eşi Mehmet Aslantuğ ile yollarını ayıran Onan, boşanma sürecinde gösterdiği olgun tavırla dikkatleri üzerine çekmişti. Boşanma davasına el ele gelen çift, dostça ayrılıklarıyla takdir toplamıştı. Ancak Arzum Onan'ın kalbi, bir süre sonra bir aşka yelken açtı. Bakın Arzum Onan'ın yeni aşkı kim çıktı...
Mehmet Aslantuğ ile yollarını ayıran Arzum Onan, boşanma sürecinde gösterdiği olgun tavırla dikkatleri üzerine çekmişti. Boşanma davasına el ele gelen çift, dostça ayrılıklarıyla takdir toplamıştı. Ancak Arzum Onan'ın kalbi, bir süre sonra bir aşka yelken açtı. Bakın Arzum Onan'ın yeni aşkı kim çıktı...
Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, 27 yıllık evliliklerini Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen davada boşandı. 10 dakikada tek celsede biten evliliğin ardından her iki isim de sık sık magazin gündeminde yer aldı.
Arzum Onan, boşanma sürecinde gösterdiği olgun tavırla dikkatleri üzerine çekmişti. Boşanma davasına el ele gelen çift, dostça ayrılıklarıyla takdir toplamıştı.