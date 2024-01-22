Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses çiftinden müjdeli haber! İkiz bebekler dünyaya geldi! Hamileliği boyunca çok konuşulan Yasemin...

İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile dünyaevine girdi. Çift geçtiğimiz günlerde de ikiz bebek beklediklerinin müjdesini verdi. Hamileliği boyunca paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses çiftinden müjdeli haber bugün geldi. Genç çift ikiz bebeklerini bugün kucaklarına aldı. İşte ayrıntılar.
Yasemin ve İdo Tatlıses çiftinden beklenen müjdeli haber geldi...
Uzun süreli bir birliktelikleri olan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, 2021 yılında dünyaevine girdi.
Evliliklerinde 2 yılı geride bırakan çift, geçtiğimiz aylarda ikiz bebek beklediklerini açıkladı. Geçtiğimiz günlerde Şefkatli, bebeklerin Ocak ayında dünyaya geleceğini duyurmuştu.