Safiye Soyman makyajsız paylaşım yaptı son haline yorum üzerine yorum yağdı "Arı mı sokmuş ne olmuş öyle anlayamadım"

Kariyeri kadar Faik Öztürk ile sürdürdüğü mutlu birliktelik ve sıkı dostu Seda Sayan'a yaptığı yorumlarla da adından söz ettiren Safiye Soyman, soluğu yaklaşık 24 yıldır MS hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun'un yanında, Bodrum'da almıştı. Buradan doğayla iç içe paylaşımlar yapan Soyman'ın son paylaşımları bir anda yorum yağmuruna tutuldu. Nedeni ise Soyman'ın son hali...