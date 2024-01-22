Yasemin Özilhan’a yapılan yorumlar sevenlerini çileden çıkardı! “İngilizceyi sökmüşsün! Lise mezunuyken zengin adam bulup...”

Koçum Benim, Aşk Oyunu ve Doktorlar gibi dizilerde rol alan Yasemin Özilhan, 2011'de iş insanı İzzet Özilhan ile evlendikten sonra oyunculuğu bıraktı. İzzet Özilhan ile yaptığı evlilikten iki evladı olan Yasemin Özilhan, oyunculuğu bıraksa da sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam etti. Doğum günü için Maldivler'e giden Özilhan, bu kez son yayınladığı paylaşımına gelen yorumlarla gündem oldu. Yasemin Özilhan'a yapılan "Kocan sayesinde" şeklindeki yorumlar sevenlerini çileden çıkardı.
2002 yılında başladığı oyunculuk kariyerine 2010'a kadar devam eden Yasemin Özilhan, ilk ekran önü deneyimini Koçum Benim dizisindeki Eylül karakteriyle yaşadı.
Keremcem ile başrolünü üstlendiği Aşk Oyunu'yla adını geniş kitlelere duyuran Özilhan, kariyerindeki asıl sıçrayışı Doktorlar dizisiyle yaptı.
Kutsi ile partner olduğu dizide Ela karakterini canlandıran Özilhan, 2011'de iş insanı İzzet Özilhan ile dünyaevine girdi.