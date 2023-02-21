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Haberler Magazin 2 çocuk annesi Berfu Yenenler oğlunun en sevdiği oyuncağı depremzedeye hediye etti! O anlara beğeni yağdı! Eser Yenenler ile bölgeye gitmişti...

2 çocuk annesi Berfu Yenenler oğlunun en sevdiği oyuncağı depremzedeye hediye etti! O anlara beğeni yağdı! Eser Yenenler ile bölgeye gitmişti...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler 11 ilimizde büyük yıkımlara neden oldu. Asrın felaketinin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu. Berfu Yenenler ile Eser Yenenler de yardım için deprem bölgesine koştu. 2 evlat sahibi Yenenler çifti, bölgeye gitmeden önce çocuklarından oradaki akranlarına göndermek için oyuncak seçmelerini istedi. Çiftin büyük oğlu Kuzey de en sevdiği oyuncaklarından mavi arabasını annesine verdi. Berfu Yenenler ise Kuzey'in emanetini sahibine teslim etti. O anları paylaşan ünlü ismin görüntüleri kalpleri ısıttı.

takvim.com.tr
21.02.2023 23:04 - Son Güncelleme: 21.02.2023 23:33
2 çocuk annesi Berfu Yenenler oğlunun en sevdiği oyuncağı depremzedeye hediye etti! O anlara beğeni yağdı! Eser Yenenler ile bölgeye gitmişti...

Berfu Yenenler ile Eser Yenenler, Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından enkazdan kurtarılan ailelerini kaybetmiş iki köpeği sahiplenmişti.

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2 çocuk annesi Berfu Yenenler oğlunun en sevdiği oyuncağı depremzedeye hediye etti! O anlara beğeni yağdı! Eser Yenenler ile bölgeye gitmişti...

"EVİMİZİ AÇTIK"
Berfu Yenenler, ailesi ve köpeklerle birlikte çekilen videosunu şu notla yayınlamıştı: "Malatya'da enkazdan çıkan, ailesini kaybetmiş iki dünya tatlısı köpeğe evimizi açtık.

2 çocuk annesi Berfu Yenenler oğlunun en sevdiği oyuncağı depremzedeye hediye etti! O anlara beğeni yağdı! Eser Yenenler ile bölgeye gitmişti...

Yaralarımızı hep birlikte saracağız inanıyorum. Böyle böyle elimizden ne gelirse ne yapabilirsek yapmaya devam edeceğiz"

2 çocuk annesi Berfu Yenenler oğlunun en sevdiği oyuncağı depremzedeye hediye etti! O anlara beğeni yağdı! Eser Yenenler ile bölgeye gitmişti...

ÇOCUKLAR İÇİN HAREKETE GEÇTİLER
Yenenler çifti daha sonra ise deprem bölgesindeki çocuklar için harekete geçti.

2 çocuk annesi Berfu Yenenler oğlunun en sevdiği oyuncağı depremzedeye hediye etti! O anlara beğeni yağdı! Eser Yenenler ile bölgeye gitmişti...

2 evlat sahibi Yenenler çifti, bölgeye gitmeden önce çocuklarından oradaki akranlarına göndermek için oyuncak seçmelerini istedi.

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