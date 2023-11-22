Ortalık fena karışacak! Işın Karaca’dan ‘hadsiz’ çıkışı: Ben sesimi sen vücudunu kullanıyorsun!

Bir çocuk annesi Işın Karaca, geçen haftalarda üçüncü kez nikah masasına oturmuştu. Uzun süredir aşk yaşadığı müzisyen Can Yapıcıoğlu ile geçtiğimiz ay Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da evlenen şarkıcı, samimi açıklamalarda bulundu. Evliliği hakkında "Ben bile şok" diyen Karaca'nın dekolte göndermesi ise çok konuşuldu. İşte Işın Karaca'nın o açıklamaları...