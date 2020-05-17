RAMAZAN İMSAKİYE
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Yasemin Özilhan doğal güzelliği ile hayran bıraktı! İşte sıfır makyaj Yasemin

Doktorlar dizisinde Ela karakteri ile milyonları kendisine hayran bırakan oyuncu Yasemin Özilhan, evlendikten sonra oyunculuk kariyerini yarıda bıraktı ve kendisini mutlu ailesi ile zaman geçirmeye adadı. Bu sürede moda ile ilgili çalışmalarını ve reklam projelerini de yürüten Özilhan, Instagram paylaşımları ile karantina günlerinde adından sıkça söz ettirdi. Son paylaşımında doğal hali ile dikkat çeken 35 yaşındaki iki çocuk annesi Yasemin Özilhan'ın makyajsız haline beğeni yağdı.

17.05.2020 15:56 - Son Güncelleme: 17.05.2020 15:57
Yasemin Özilhan doğal güzelliği ile hayran bıraktı! İşte sıfır makyaj Yasemin

Karantina günlerini evinde ailesiyle geçiren Yasemin Özilhan, sıfır makyaj fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Yasemin Özilhan'ın makyajsız hali beğeni yağmuruna tutuldu. işte Yasemin Özilhan ve diğer ünlü isimlerin makyajsız halleri...

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Yasemin Özilhan doğal güzelliği ile hayran bıraktı! İşte sıfır makyaj Yasemin

BERFU YENENLER

Yasemin Özilhan doğal güzelliği ile hayran bıraktı! İşte sıfır makyaj Yasemin
Yasemin Özilhan doğal güzelliği ile hayran bıraktı! İşte sıfır makyaj Yasemin

SEDA SAYAN

Yasemin Özilhan doğal güzelliği ile hayran bıraktı! İşte sıfır makyaj Yasemin

SEDA SAYAN'IN ESTETİK YAPTIRDIĞI AN - TIKLA

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