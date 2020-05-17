Yasemin Özilhan doğal güzelliği ile hayran bıraktı! İşte sıfır makyaj Yasemin
Doktorlar dizisinde Ela karakteri ile milyonları kendisine hayran bırakan oyuncu Yasemin Özilhan, evlendikten sonra oyunculuk kariyerini yarıda bıraktı ve kendisini mutlu ailesi ile zaman geçirmeye adadı. Bu sürede moda ile ilgili çalışmalarını ve reklam projelerini de yürüten Özilhan, Instagram paylaşımları ile karantina günlerinde adından sıkça söz ettirdi. Son paylaşımında doğal hali ile dikkat çeken 35 yaşındaki iki çocuk annesi Yasemin Özilhan'ın makyajsız haline beğeni yağdı.
17.05.2020 15:56
- Son Güncelleme: 17.05.2020 15:57
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