Yasemin Özilhan, Çağatay Ulusoy, Engin Altan Düzyatan, Hülya Avşar... Parayı bulan soluğu Selimiye'de aldı
Yasemin Özilhan, Çağatay Ulusoy, Engin Altan Düzyatan, Hülya Avşar... Magazin ve sosyete dünyası, gözünü Marmaris'in ıssız koylarına dikti. 'Mandıra Filozofu' gibi gözden uzak ve doğayla iç içe yaşamak isteyen Yasemin Özilhan'ın Selimiye yakınında bulunan bir ıssız koydaki denize nazır evi 1 milyon Euro'ya aldığı konuşuluyor. Hülya Avşar da Ayvalık'tan sonra rotasını buraya çevirip ıssız koydaki satılık evleri araştırmaya başladı. Selimiye'deki emlakçılar da pandemi nedeniyle bölgeye ilginin çok arttığını söyledi.
01.05.2021 07:01
- Son Güncelleme: 01.05.2021 07:01