63 yaşındaki Perihan Savaş bikinisini çekti Maldivler'den paylaştı! İbrahim Tatlıses'in eski eşi genç kızları cebinden çıkarıyor

Şerife Perihan, bilinen adıyla Perihan Savaş, Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biriydi. Yılmaz Zafer ve İbrahim Tatlıses'le iki evlilik yapan Perihan Savaş şimdilerde torunlarıyla vakit geçirmenin tadını çıkarıyor. Son olarak Çukur'da rol alan Perihan Savaş, Maldivler'de senenin yorgunluğunu atıyor. Instagram hesabından çok özel anları paylaşmayı ihmal etmeyen Perihan Savaş'ın fotoğrafları sosyal medyanın gündemine düştü. İşte Perihan Savaş'ın o fotoğrafları.

01.05.2021 09:33 - Son Güncelleme: 01.05.2021 09:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





