RAMAZAN İMSAKİYE
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63 yaşındaki Perihan Savaş bikinisini çekti Maldivler'den paylaştı! İbrahim Tatlıses'in eski eşi genç kızları cebinden çıkarıyor

Şerife Perihan, bilinen adıyla Perihan Savaş, Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biriydi. Yılmaz Zafer ve İbrahim Tatlıses'le iki evlilik yapan Perihan Savaş şimdilerde torunlarıyla vakit geçirmenin tadını çıkarıyor. Son olarak Çukur'da rol alan Perihan Savaş, Maldivler'de senenin yorgunluğunu atıyor. Instagram hesabından çok özel anları paylaşmayı ihmal etmeyen Perihan Savaş'ın fotoğrafları sosyal medyanın gündemine düştü. İşte Perihan Savaş'ın o fotoğrafları.

01.05.2021 09:33 - Son Güncelleme: 01.05.2021 09:33
63 yaşındaki Perihan Savaş bikinisini çekti Maldivler'den paylaştı! İbrahim Tatlıses'in eski eşi genç kızları cebinden çıkarıyor

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Perihan Savaş, Maldivler'den paylaştığı fotoğraflarl düşman çatlattı. Ailesiyle bir kaçamak yapan Perihan Savaş'ın düzgün fiziği beğeni topladı...

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63 yaşındaki Perihan Savaş bikinisini çekti Maldivler'den paylaştı! İbrahim Tatlıses'in eski eşi genç kızları cebinden çıkarıyor

Çukur dizisinde Sultan Koçovalı karakterine hayat veren Perihan Savaş şu sıralar Maldivler'de stres atıyor.

63 yaşındaki Perihan Savaş bikinisini çekti Maldivler'den paylaştı! İbrahim Tatlıses'in eski eşi genç kızları cebinden çıkarıyor

Perihan Savaş İbrahim Tatlıses'ten olan kızı Melek Zübeyde ve torunlarıyla deniz ve güneşin keyfini çıkarıyor.

63 yaşındaki Perihan Savaş bikinisini çekti Maldivler'den paylaştı! İbrahim Tatlıses'in eski eşi genç kızları cebinden çıkarıyor

Sosyal medya hesabından Maldivler tatilden kareler paylaşan 63 yaşındaki usa sanatçı Perihan Savaş güzelliğiyle adeta yıllara meydan okuyor.

63 yaşındaki Perihan Savaş bikinisini çekti Maldivler'den paylaştı! İbrahim Tatlıses'in eski eşi genç kızları cebinden çıkarıyor

İşte Çukur'un Sultan Koçovalı'sı Perihan Savaş'ın Maldivler tatilinden pozları...