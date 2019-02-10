Yasemin Kay Allen takipçisinin tacizine küfürle cevap verdi! Sosyal medya ikiye bölündü: Hanım hanımcık kızı delirttiniz!
Yasemin Kay Allen, sosyal medya hesabından kendisine tacizde bulunan takipçisinin sözlerini cevapsız bırakmadı. Güzelliği ve oyunculuğuyla dikkat çeken Yasemin Kay Allen, kendisine taciz çierikli yorumda bulunan takipçisine küfürle cevap verdi. İngiliz-Türk vatandaşı olan oyuncu Yasemin Kay Allen, bakın neler söyledi...
10.02.2019 16:29
- Son Güncelleme: 10.02.2019 16:29
DİĞER GALERİLER