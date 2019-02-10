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Yasemin Kay Allen takipçisinin tacizine küfürle cevap verdi! Sosyal medya ikiye bölündü: Hanım hanımcık kızı delirttiniz!

Yasemin Kay Allen, sosyal medya hesabından kendisine tacizde bulunan takipçisinin sözlerini cevapsız bırakmadı. Güzelliği ve oyunculuğuyla dikkat çeken Yasemin Kay Allen, kendisine taciz çierikli yorumda bulunan takipçisine küfürle cevap verdi. İngiliz-Türk vatandaşı olan oyuncu Yasemin Kay Allen, bakın neler söyledi...

10.02.2019 16:29 - Son Güncelleme: 10.02.2019 16:29
Yasemin Kay Allen takipçisinin tacizine küfürle cevap verdi!

Yasemin Kay Allen takipçisinin tacizine kfürle cevap verdi. Oyuncunun bu tepkisi sosyal medyada hem cinsleri tarafından desteklendi.

Yasemin Kay Allen takipçisinin tacizine küfürle cevap verdi!

İngiliz-Türk vatandaşı olan oyuncu Yasemin Kay Allen, sosyal medyada tacize sessiz kalmadı!

Yasemin Kay Allen takipçisinin tacizine küfürle cevap verdi!

Allen, paylaştığı fotoğrafa taciz içerikli yorum yapan bir sosyal medya kullanıcısına küfür etti.

Yasemin Kay Allen takipçisinin tacizine küfürle cevap verdi!

Yasemin Kay Allen, Instagram hesabından siyah şapkalı bir fotoğrafını paylaştı.

Yasemin Kay Allen takipçisine haddini bildirdi! Allen, taciz içerikli yoruma küfürle cevap verdi!

TAKİPÇİSİNDEN GELEN ÇİRKİN YORUM

Bir takipçisinin "Aşkım kendini kovboy zannediyorsun. Allah'ın izniyle ben tek ayak üstünde at dört nal ile giderim" yorumunu yapınca Yasemin Allen çileden çıktı.

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