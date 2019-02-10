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Murat Yıldırım hakkında kimsenin tahmin etmediği gerçek!

Murat Yıldırım, Kim Milyoner Olmak İster'deki sempatik tavırlarıyla izleyicinin gönlünü fethetmeye devam ediyor. Sunuculuktan önce oyunculuk yapan Murat Yıldırım hakkında her şey merak ediliyor. Faslı eşi İmane Elbani ile arasındaki bağ, hayranları tarafından bir hayli takdir ediliyor. Yakışıklı oyuncu Murat Yıldırım'ın memleketini öğrenenler ise şaşıp kalıyor. İşte Murat Yıldırım ve diğer ünlülerin memleketleri...

10.02.2019 15:48 - Son Güncelleme: 10.02.2019 15:48
Murat Yıldırım hakkında kimsenin tahmin etmediği gerçek!

Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu Murat Yıldırım'ın memleketini biliyor musunuz? İşte Murat Yıldırım ve daha birçok ünlünün memleketleri...

Murat Yıldırım hakkında kimsenin tahmin etmediği gerçek!

Furkan Palalı - Konya

Murat Yıldırım hakkında kimsenin tahmin etmediği gerçek!

Aleyna Tilki - Trabzon/Of

Murat Yıldırım hakkında kimsenin tahmin etmediği gerçek!

Zerrin Tekindor - Balıkesir

Murat Yıldırım hakkında kimsenin tahmin etmediği gerçek!

Demet Özdemir - Kocaeli

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