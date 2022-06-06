Yasemin Çonka’nın gözünden sakındığı oğlunu görenin ağzı açık kaldı! Herkes abla-kardeş sandı benzerlikleri şaşkına çevirdi

Ünlü oyuncunun oğlunu görenler ise inanamadı. Boyu kadar oğlu olan Çonka'nın aile fotoğrafı için "Abla-kardeş sandım", "Yok böyle bir benzerlik", "Oğlu değil ikizi sanki" yorumları yapıldı.

İşte başta Yasemin Çonka olmak üzere ünlü isimlerin çocukları...