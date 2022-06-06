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Haberler Magazin Yasemin Çonka'nın gözünden sakındığı oğlunu görenin ağzı açık kaldı! Herkes abla-kardeş sandı benzerlikleri şaşkına çevirdi

Yasemin Çonka'nın gözünden sakındığı oğlunu görenin ağzı açık kaldı! Herkes abla-kardeş sandı benzerlikleri şaşkına çevirdi

Yasemin Çonka'nın sır gibi sakladığı oğlunu görenin ağzı açık kaldı! "Mandıra Filozofu" filmleriyle tanınan Müfit Can Saçıntı'nın yazıp yönettiği, 2017 yapımı Yaşamak Güzel Şey filmi bu akşam bir kez daha televizyon izleyicisiyle buluştu. Komedi ve dram türündeki filmin başrol oyuncularından Yasemin Çonka'nın hayatı ise merak edilip araştırılmaya başlandı. Çonka hakkında araştırma yapanlar ünlü oyuncunun oğlunu görünce inanamadı. Boyu kadar oğlu olan Çonka'nın aile fotoğrafı için "Abla-kardeş sandım", "Yok böyle bir benzerlik", "Oğlu değil ikizi sanki" yorumları yapıldı. İşte Seksenler dizisi ile hafızalara kazınan Yasemin Çonka'nın sır gibi sakladığı oğlu...

06.06.2022 20:22 - Son Güncelleme: 06.06.2022 20:22
Yasemin Çonka’nın gözünden sakındığı oğlunu görenin ağzı açık kaldı! Herkes abla-kardeş sandı benzerlikleri şaşkına çevirdi

Yasemin Çonka, Yaşamak Güzel Şey adlı filmin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine bir kez daha izleyici karşısına çıktı. Sergilediği performansla dikkat çeken oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.

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Yasemin Çonka’nın gözünden sakındığı oğlunu görenin ağzı açık kaldı! Herkes abla-kardeş sandı benzerlikleri şaşkına çevirdi

YASEMİN ÇONKA KİMDİR?
18 Şubat 1972 tarihinde ailesinin tek çocuğu olarak dünyaya gelen Yasemin Çonka, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bolümü'nden mezun oldu.

Yasemin Çonka’nın gözünden sakındığı oğlunu görenin ağzı açık kaldı! Herkes abla-kardeş sandı benzerlikleri şaşkına çevirdi

Ünlü oyuncu, İkinci Bahar, Yeditepe İstanbul, Hayalköy, Aşk Meydan Savaşı, Bir İstanbul Masalı, Bıyık, Hırsız Polis, Rüya Gibi, Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım, Devrim Arabaları, Gönülçelen, Yapışık Kardeşler, Yaşamak Güzel Şey ve Cici Babam gibi yapımlarda rol aldı.

Yasemin Çonka’nın gözünden sakındığı oğlunu görenin ağzı açık kaldı! Herkes abla-kardeş sandı benzerlikleri şaşkına çevirdi

1995 yılında Tahir Çonka ile nikah masasına oturan Çonka, bu evlilikten Sarp adında bir erkek evlat dünyaya getirdi.

Yasemin Çonka’nın gözünden sakındığı oğlunu görenin ağzı açık kaldı! Herkes abla-kardeş sandı benzerlikleri şaşkına çevirdi

Ünlü oyuncunun oğlunu görenler ise inanamadı. Boyu kadar oğlu olan Çonka'nın aile fotoğrafı için "Abla-kardeş sandım", "Yok böyle bir benzerlik", "Oğlu değil ikizi sanki" yorumları yapıldı.

İşte başta Yasemin Çonka olmak üzere ünlü isimlerin çocukları...

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