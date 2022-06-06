Yasemin Çonka'nın gözünden sakındığı oğlunu görenin ağzı açık kaldı! Herkes abla-kardeş sandı benzerlikleri şaşkına çevirdi
Yasemin Çonka'nın sır gibi sakladığı oğlunu görenin ağzı açık kaldı! "Mandıra Filozofu" filmleriyle tanınan Müfit Can Saçıntı'nın yazıp yönettiği, 2017 yapımı Yaşamak Güzel Şey filmi bu akşam bir kez daha televizyon izleyicisiyle buluştu. Komedi ve dram türündeki filmin başrol oyuncularından Yasemin Çonka'nın hayatı ise merak edilip araştırılmaya başlandı. Çonka hakkında araştırma yapanlar ünlü oyuncunun oğlunu görünce inanamadı. Boyu kadar oğlu olan Çonka'nın aile fotoğrafı için "Abla-kardeş sandım", "Yok böyle bir benzerlik", "Oğlu değil ikizi sanki" yorumları yapıldı. İşte Seksenler dizisi ile hafızalara kazınan Yasemin Çonka'nın sır gibi sakladığı oğlu...
06.06.2022 20:22 - Son Güncelleme: 06.06.2022 20:22