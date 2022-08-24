İkinci bebeğine hamile olduğu söylenen Ali Atay'ın eşi Hazal Kaya'dan 'ihanet' iddiasına alyanslı yanıt! "Acayip kocam köylüyüm" demişti...
İkinci bebeğine hamile olduğu söylenen Hazal Kaya'dan 'ihanet' iddiasına alyanslı yanıt! "Acayip kocam köylüyüm" demişti geçtiğimiz aylarda ünlü oyuncu... Ardından eşi Ali Atay'ın ihanetine uğradığı iddiasıyla günlerce konuşulan Hazal Kaya'nın hamile olduğu ileri sürülmüştü. 2019 yılında oğulları Fikret Ali'yi kucaklarına alan çiftten Hazal Kaya, Nişantaşı'nda görüntülendi. Bir kafede arkadaşlarıyla buluşup yemek yiyen Kaya'nın muhabirlere poz verircesine alyansını göstermesi dikkat çekti. Çıkışta sorulardan kaçan oyuncu, 'bebek' sorusuna da kaçamak bir yanıt vererek otomobiline bindi.
24.08.2022 09:03 - Son Güncelleme: 24.08.2022 09:21
Geçtiğimiz aylarda ihanet iddailarıyla gündeme gelen Hazal Kaya-Ali Atay cephesinden mutlu bir haber geldi. Ünlü çift, ikinci kez anne baba olmaya hazırlanıyor. Her fırsatta anne olmayı çok sevdiğini söyleyen Kaya'nın 3 aylık hamile olduğu iddia edilmişti.
Ailece gittiği Marmaris tatili sonrası İstanbul'a dönen Hazal Kaya, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Bir kafede arkadaşlarıyla buluşup yemek yiyen Kaya'nın bir ara kendisini görüntüleyen basın mensuplarına adeta poz verircesine parmağındaki alyansını göstermesi dikkat çekti.