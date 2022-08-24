İkinci bebeğine hamile olduğu söylenen Ali Atay'ın eşi Hazal Kaya'dan 'ihanet' iddiasına alyanslı yanıt! "Acayip kocam köylüyüm" demişti...

Geçtiğimiz aylarda ihanet iddailarıyla gündeme gelen Hazal Kaya-Ali Atay cephesinden mutlu bir haber geldi. Ünlü çift, ikinci kez anne baba olmaya hazırlanıyor. Her fırsatta anne olmayı çok sevdiğini söyleyen Kaya'nın 3 aylık hamile olduğu iddia edilmişti.