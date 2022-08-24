Arka Sıradakiler dizisinin Gamze'siydi... Sinem Öztürk üzücü haberi duyurdu kan bağışı istedi: "KMML tedavisi görüyordu AML hastalığına evrildi"
Arka Sıradakiler dizisinin Gamze'si olarak hafızalara kazındı güzel oyuncu... 2016 yılında Mustafa Uslu ile evlenen Sinem Öztürk Uslu Instagram hesabından yaptığı paylaşımla herkesi üzdü. 8 aydır annesinin KMML tedavisi gördüğünü, süreç iyiye giderken birden durumun Akut Lösemi denilen AML hastalığına evrildiğini açıkladı. Kan bağışı ricasında bulunan Sinem Öztürk'e Instagram'da mesaj yağdı.
"KMML TEDAVİSİ GÖRÜYORDU AML HASTALIĞINA EVRİLDİ"
Arka Sıradakiler dizisinin Gamze'siydi... Sinem Öztürk üzücü haberi duyurdu kan bağışı istedi.
Güzel oyuncu Sinem Öztürk bir döneme damga vuran Arka Sıradakiler dizisiyle adını geniş kitlelere duyurmuştu.
Yapımcı Mustafa Uslu ile 2016 yılında dünyaevine giren Sinem Öztürk mutlu evliliğinden Mustafa ve Kemal adında ikiz bebek dünyaya getirdi.
Ünlü oyuncu Sinem Öztürk, Instagram hesabından sevenlerini üzen gelişmeyi paylaştı. Sinem Öztürk annesinin kansere yakalandığını duyurdu. Sinem Öztürk Uslu annesi Ferhan Zuhal Öztürk'ün kemoterapi tedavisi gördüğünü belirterek sevenlerinden dua istedi.
Annesinin sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiren Sinem Öztürk, annesi Ferhan Zuhal Öztürk'ün 8 aydır sağlık sorunlarıyla savaştığını ve kemoterapi tedavisi gördüğünü açıkladı.