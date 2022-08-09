Necati Şaşmaz sevgilisiyle fena yakalandı kameraları görünce verdiği tepki olay! Sosyal medya: "Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Elif'ini bulmuş"
Necati Şaşmaz sevgilisiyle fena yakalandı kameraları görünce verdiği tepki olay! Sosyal medyada çok konuşulan ikiliyi görenler, "Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Elif'ini bulmuş" yorumları yaptı. 2012 yılında evlendiği Nagehan Kaşıkçı'dan 17 Mayıs 2021 tarihinde resmi olarak boşanan ve Ali Nadir, Yusuf Emir adında iki evladı olan Necati Şaşmaz Bodrum'da yakalandı. Tuğçe Erön'ün doğum günü için Bodrum'da mekan kapatan Necati Şaşmaz, 39 yaşına giren Erön'e 39 orkide aldı. Karşısında muhabirleri görünce şaşkına dönen ikiliden Şaşmaz, aşk sorularına verdiği yanıtla gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar...
Necati Şaşmaz sevgilisiyle fena yakalandı kameraları görünce verdiği tepki olay! Sosyal medyada ikili hakkında, "Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Elif'ini bulmuş" yorumları yapıldı.
NECATİ ŞAŞMAZ İLE TUĞÇE ERÖN AŞK MI YAŞIYOR?
Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz ile Tuğçe Erön aşk mı yaşıyor? Sarışın güzel için mekan kapattı bomba 'enişte' detayı ortalığı salladı.
AİLELER KATILDI
2012'de evlendiği Nagehan Kaşıkçı'dan geçen yıl boşanan Necati Şaşmaz, iddiaya göre gönlünü Tuğçe Erön'e kaptırdı. Önceki gün de Erön'ün 39'uncu yaş günü için aile fertlerinin katıldığı bir parti düzenledi.
Bodrum Bitez'deki bir mekânı kapatan oyuncu, gece boyunca yan yana oturduğu Erön'e 39 adet beyaz orkide verdi. Tuğçe Erön "Çok hassas bir durum, bizi anlamanızı rica ediyoruz" diyerek davetlilerden fotoğraf çekmemelerini rica etti.
"ESKİ ARKADAŞIM"
Mekândan saat 03.00'te birlikte ayrılan Şaşmaz ve Erön flaşların patlamasıyla büyük şok yaşadı. Şaşmaz, "Hayırlı olsun" diyen muhabirlere "Tuğçe benim eski arkadaşım, yanlış düşünmüşsünüz" diye karşılık verdi. Necati Şaşmaz, Tuğçe Erön'le arkadaş olduklarını söyledi. Ancak iddiaya göre ikili ertesi gün mekânı arayıp "Basına siz haber verdiniz, bizi zor durumda bıraktınız" diyerek sitem etti.