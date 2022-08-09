Gamze Özçelik'in gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Murathan babası Uğur Pektaş'ın boyuna yetişti görenler: "Annesinin hık demiş burnundan düşmüş"

Şimdilerde 12 yaşında olan Gamze Özçelik'İn oğlu Murathan'ı görenler annesine benzetiyor. İşte Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...