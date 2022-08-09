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Haberler Magazin Gamze Özçelik'in gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Murathan babası Uğur Pektaş'ın boyuna yetişti görenler: "Annesinin hık demiş burnundan düşmüş"

Gamze Özçelik'in gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Murathan babası Uğur Pektaş'ın boyuna yetişti görenler: "Annesinin hık demiş burnundan düşmüş"

Gamze Özçelik'in gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Murathan babası Uğur Pektaş'ın boyuna yetişti. Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın sır gibi sakladığı oğlu Murathan kocaman oldu, görenler "Annesinin tıpkısı" yorumları yaptı. Arka Sokaklar dizisinde tanışan ve 2008 yılında hayatlarını birleştiren Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş 2011'de yollarını ayırdı. Bu evlilikten Murathan adında bir evlada sahip olan Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik oğlullarıyla gündeme geldi. Murathan Pektaş annesine olan benzerliği ile dikkat çekti.

09.08.2022 11:40 - Son Güncelleme: 09.08.2022 11:50
Gamze Özçelik’in gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Murathan babası Uğur Pektaş’ın boyuna yetişti görenler: Annesinin hık demiş burnundan düşmüş

Gamze Özçelik'in gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Murathan babası Uğur Pektaş'ın boyuna yetişti, görenler, Annesinin hık demiş burnundan düşmüş" diyor...

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Gamze Özçelik’in gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Murathan babası Uğur Pektaş’ın boyuna yetişti görenler: Annesinin hık demiş burnundan düşmüş

Arka Sokaklar dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan ve Murathan adında bir evlada sahip olan Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik sosyal medya gündeminde.

Gamze Özçelik’in gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Murathan babası Uğur Pektaş’ın boyuna yetişti görenler: Annesinin hık demiş burnundan düşmüş

Özel hayatını gözler önünde yaşamayan Gamze Özçelik'in oğlu Murathan merak konusu oldu. Murathan Pektaş büyüdü kocaman oldu.

Gamze Özçelik’in gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Murathan babası Uğur Pektaş’ın boyuna yetişti görenler: Annesinin hık demiş burnundan düşmüş

Şimdilerde 12 yaşında olan Gamze Özçelik'İn oğlu Murathan'ı görenler annesine benzetiyor. İşte Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...

Gamze Özçelik’in gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Murathan babası Uğur Pektaş’ın boyuna yetişti görenler: Annesinin hık demiş burnundan düşmüş

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