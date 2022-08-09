Gamze Özçelik'in gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Murathan babası Uğur Pektaş'ın boyuna yetişti görenler: "Annesinin hık demiş burnundan düşmüş"
Gamze Özçelik'in gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Murathan babası Uğur Pektaş'ın boyuna yetişti. Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın sır gibi sakladığı oğlu Murathan kocaman oldu, görenler "Annesinin tıpkısı" yorumları yaptı. Arka Sokaklar dizisinde tanışan ve 2008 yılında hayatlarını birleştiren Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş 2011'de yollarını ayırdı. Bu evlilikten Murathan adında bir evlada sahip olan Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik oğlullarıyla gündeme geldi. Murathan Pektaş annesine olan benzerliği ile dikkat çekti.
09.08.2022 11:40 - Son Güncelleme: 09.08.2022 11:50
Gamze Özçelik'in gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Murathan babası Uğur Pektaş'ın boyuna yetişti, görenler, Annesinin hık demiş burnundan düşmüş" diyor...
Arka Sokaklar dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan ve Murathan adında bir evlada sahip olan Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik sosyal medya gündeminde.
Özel hayatını gözler önünde yaşamayan Gamze Özçelik'in oğlu Murathan merak konusu oldu. Murathan Pektaş büyüdü kocaman oldu.