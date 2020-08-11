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Yasemin Allen sevgilisi Jonny Grant ile yollarını ayırdı! 3 yıllık ilişkinin bitme nedeni...
Yasemin Allen sevgilisi Jonny Grant ile yollarını ayırdı! 3 yıllık ilişkinin bitme nedeni...
70'li yıllarda ünlü isimlerle oynadığı Yeşilçam filmleriyle adını 'yabancı gelin' olarak duyuran Suna Yıldızoğlu'nun kızı Yasemin Kay Allen, 3 yıllık sevgilisi Jonny Grant ile ilişkisini bitirdi. Londra'dan Türkiye'ye dönen Yasemin Allen, ayrıldığı sevgilisiyle birlikte evde besledikleri piton yılan ile dikkat çekmişti.
11.08.2020 16:20
- Son Güncelleme: 11.08.2020 16:20
Rol aldığı Amerikan dizisi için 3 yıldır Londra'da yaşayan Yasemin Kay Allen, Türkiye'ye döndü. Artık Türkiye'deki film ve dizi projelerine yoğunlaşmak isteyen Allen, Jonny Grant ile 3 yıllık ilişkisini de sonlandırdı.
Snob Magazin sitesinin haberine göre ünlü oyuncu, bu kararı Grant ile hem pandemi nedeniyle görüşemediği hem de işine konstantre olmak için aldı.
"Strike Back" adlı Amerikan dizisinde iki sezon başrol oynayan, rolü bitince haziranda Londra'dan İstanbul'a dönen Yasemin Allen, ayrıldığı sevgilisiyle evde besledikleri piton yılanıyla da gündeme gelmişti.