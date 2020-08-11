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Meghan Markle ve Prens Harry'nin sırları bir bir ortaya çıkacak! Finding Freedom adlı kitap sonunda raflarda...

Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıkladıkları günden bu yana attıkları her adım dikkat çekiyor. Ülkeden ayrılmalarının üzerinden 5 ay geçmesine rağmen çok konuşulan çift hakkında en çok merak edilenlerden biri de dört gözle beklenen Finding Freedom adlı kitaptı. Ve nihayet Finding Freedom adlı o kitap raflardaki yerini aldı. Kitapta yer alan iddialara ise oldukça çarpıcı...

11.08.2020 15:38 - Son Güncelleme: 11.08.2020 15:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





