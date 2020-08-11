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Meghan Markle ve Prens Harry'nin sırları bir bir ortaya çıkacak! Finding Freedom adlı kitap sonunda raflarda...

Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıkladıkları günden bu yana attıkları her adım dikkat çekiyor. Ülkeden ayrılmalarının üzerinden 5 ay geçmesine rağmen çok konuşulan çift hakkında en çok merak edilenlerden biri de dört gözle beklenen Finding Freedom adlı kitaptı. Ve nihayet Finding Freedom adlı o kitap raflardaki yerini aldı. Kitapta yer alan iddialara ise oldukça çarpıcı...

11.08.2020 15:38 - Son Güncelleme: 11.08.2020 15:38
Meghan Markle ve Prens Harry'nin sırları bir bir ortaya çıkacak! Finding Freedom adlı kitap sonunda raflarda...

ÇARPICI İDDİALAR
Bir süredir bazı gazetelerde alıntıları yayınlanan kitap, 31 Mart'da resmi olarak aileden ayrılan Harry ve Meghan Markle ile ilgili çarpıcı iddialara yer veriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Meghan Markle ve Prens Harry'nin sırları bir bir ortaya çıkacak! Finding Freedom adlı kitap sonunda raflarda...

İKİ KARDEŞ ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIK GİDEREK DERİNLEŞTİ
Omid Scobie ve Carolyn Durand'ın kaleme aldığı kitapta yer verilen iddialara göre, işlerin buraya varmasının en önemli sebebi, Prens Harry ile ağabeyi Prens William arasında yaşanan ve giderek büyüyen anlaşmazlıklar.

Meghan Markle ve Prens Harry'nin sırları bir bir ortaya çıkacak! Finding Freedom adlı kitap sonunda raflarda...

BİR TÜRLÜ BENİMSEYEMEDİ
İki yazarın ileri sürdüğüne göre William ile Harry arasındaki gerilimin en önemli sebeplerinden biri Meghan Markle konusunda aynı görüşleri paylaşmamaları. Prens William'ın, kardeşinin aşık olduğu kadını bir türlü benimseyememesi.

Meghan Markle ve Prens Harry'nin sırları bir bir ortaya çıkacak! Finding Freedom adlı kitap sonunda raflarda...

HİTAP ŞEKLİ GERİLİMİ ARTIRDI
İleri sürülenlere göre William, Meghan Markle'dan sürekli "o kız" diye söz ediyordu. Bu durum da iki kardeşin arasının giderek açılmasına neden oldu.

Meghan Markle ve Prens Harry'nin sırları bir bir ortaya çıkacak! Finding Freedom adlı kitap sonunda raflarda...

GERİLİM GÖRÜNDÜĞÜNDEN DAHA FAZLA
Finding Freedom adlı kitapta iki kardeş arasında yaşananlarla ilgili çok çarpıcı başka iddialar da yer alıyor.

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