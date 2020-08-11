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Eliz Sakuçoğlu üstsüz poz verdi! 36 yaşındaki Sakuçoğlu bir dönem Ekin Mert Daymaz ile birlikteydi...

Tatilde deniz ve güneşin tadını çıkaran stil danışmanı Eliz Sakuçoğlu, havuzda kitap okurken çekildiği fotoğrafı takipçileri ile paylaştı. Instagram paylaşımları ile sıkça adından söz ettiren Eliz Sakuçoğlu'nun son paylaşımında üstsüz olması dikkatlerden kaçmadı. İşte Gençliğim Eyvah dizisindeki başarılı oyuncu Ekin Mert Daymaz'ın eski sevgilisi olan Eliz Sakuçoğlu'nun üstsüz kitap okurken çekildiği fotoğraflar...

11.08.2020 16:40 - Son Güncelleme: 11.08.2020 17:01
Eliz Sakuçoğlu üstsüz poz verdi! 36 yaşındaki Sakuçoğlu bir dönem Ekin Mert Daymaz ile birlikteydi...

Bir dönem 29 yaşındaki Ekin Mert Daymaz ile birliktelik yaşayan ve şarkıcı Murat Boz'un da eski eşi olan 36 yaşındaki Eliz Sakuçoğlu, Instagram pozlarıyla yine adından söz ettirdi.

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Eliz Sakuçoğlu üstsüz poz verdi! 36 yaşındaki Sakuçoğlu bir dönem Ekin Mert Daymaz ile birlikteydi...

Geçtiğimiz aylarda da üstsüz pozlar paylaşan Eliz Sakuçoğlu, yine yapacağından geri kalmadı. Posta'da yer alan habere göre; Şakuçoğlu, havuzda bile manzara eşliğinde elinden kitap düşürmüyor.

Eliz Sakuçoğlu üstsüz poz verdi! 36 yaşındaki Sakuçoğlu bir dönem Ekin Mert Daymaz ile birlikteydi...

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken stil danışmanı, havuzda üstsüz şekilde kitap okurken çekilen pozlarını Instagram'da paylaştı.

Eliz Sakuçoğlu üstsüz poz verdi! 36 yaşındaki Sakuçoğlu bir dönem Ekin Mert Daymaz ile birlikteydi...

İşte Eliz Sakuçoğlu'nun üstsüz paylaşımı ve ünlülerin 2020 yaz tatilinden görüntüler...

Eliz Sakuçoğlu üstsüz poz verdi! 36 yaşındaki Sakuçoğlu bir dönem Ekin Mert Daymaz ile birlikteydi...
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