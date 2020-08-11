Eliz Sakuçoğlu üstsüz poz verdi! 36 yaşındaki Sakuçoğlu bir dönem Ekin Mert Daymaz ile birlikteydi...
Tatilde deniz ve güneşin tadını çıkaran stil danışmanı Eliz Sakuçoğlu, havuzda kitap okurken çekildiği fotoğrafı takipçileri ile paylaştı. Instagram paylaşımları ile sıkça adından söz ettiren Eliz Sakuçoğlu'nun son paylaşımında üstsüz olması dikkatlerden kaçmadı. İşte Gençliğim Eyvah dizisindeki başarılı oyuncu Ekin Mert Daymaz'ın eski sevgilisi olan Eliz Sakuçoğlu'nun üstsüz kitap okurken çekildiği fotoğraflar...
11.08.2020 16:40
- Son Güncelleme: 11.08.2020 17:01
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