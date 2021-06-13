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Yasemin Allen 'hem iş hem tatil' dedi siyah bikinisi ile Bodrum'u salladı! 31 yaşındaki sarışın güzeli gören dönüp bir daha baktı

Yasemin Allen 'hem iş hem tatil' dedi siyah bikinisi ile Bodrum'u salladı! 31 yaşındaki sarışın güzeli gören dönüp bir daha baktı. Geçtiğimiz haftalarda yatakta bikinisi ile poz veren ve yorum yağmuruna tutulan Allen, hem yurt içinde hem de yurt dışında yer aldığı projelerle sık sık gündeme geliyor. Birçok ünlü gibi yaz sezonunu Bodrum'da açan Allen, arkadaş grubuyla kaldığı otelin plaj kısmında görüntülendi. İşte "Albüm ve müzikal hazırlığı içindeyim. Bu boşlukta arkadaşlarımızla hem iş, hem de tatil için bir araya geldik" diyen Yasemin Kay Allen'ın çok konuşulan bikinili halleri...

13.06.2021 16:48 - Son Güncelleme: 13.06.2021 16:48
Yasemin Allen 'hem iş hem tatil' dedi siyah bikinisi ile Bodrum'u salladı! 31 yaşındaki sarışın güzeli gören dönüp bir daha baktı

Yasemin Allen 'hem iş hem tatil' dedi siyah bikinisi ile Bodrum'u salladı! 31 yaşındaki sarışın güzeli gören dönüp bir daha baktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yasemin Allen 'hem iş hem tatil' dedi siyah bikinisi ile Bodrum'u salladı! 31 yaşındaki sarışın güzeli gören dönüp bir daha baktı

Pek çok ünlü gibi Bodrum'u tercih eden Yasemin Kay Allen, arkadaş grubuyla kaldığı otelin plaj kısmında görüntülendi.

Yasemin Allen 'hem iş hem tatil' dedi siyah bikinisi ile Bodrum'u salladı! 31 yaşındaki sarışın güzeli gören dönüp bir daha baktı

31 yaşındaki oyuncu, "Albüm ve müzikal hazırlığı içindeyim. Bu boşlukta arkadaşlarımızla hem iş, hem de tatil için bir araya geldik" dedi.

Yasemin Allen 'hem iş hem tatil' dedi siyah bikinisi ile Bodrum'u salladı! 31 yaşındaki sarışın güzeli gören dönüp bir daha baktı

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından yayınladığı bikinili yatak pozuyla gündeme bomba gibi düşen güzel oyuncu, düzgün fiziği ile sık sık adından söz ettiriyor.

Yasemin Allen 'hem iş hem tatil' dedi siyah bikinisi ile Bodrum'u salladı! 31 yaşındaki sarışın güzeli gören dönüp bir daha baktı

Bikinili görüntüleriyle magazin gündemine bomba gibi düşen Yasemin Allen'ın boyu merak konusu oldu. İşte başta Yasemin olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin boyları...