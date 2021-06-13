Yasemin Allen 'hem iş hem tatil' dedi siyah bikinisi ile Bodrum'u salladı! 31 yaşındaki sarışın güzeli gören dönüp bir daha baktı

Yasemin Allen 'hem iş hem tatil' dedi siyah bikinisi ile Bodrum'u salladı! 31 yaşındaki sarışın güzeli gören dönüp bir daha baktı. Geçtiğimiz haftalarda yatakta bikinisi ile poz veren ve yorum yağmuruna tutulan Allen, hem yurt içinde hem de yurt dışında yer aldığı projelerle sık sık gündeme geliyor. Birçok ünlü gibi yaz sezonunu Bodrum'da açan Allen, arkadaş grubuyla kaldığı otelin plaj kısmında görüntülendi. İşte "Albüm ve müzikal hazırlığı içindeyim. Bu boşlukta arkadaşlarımızla hem iş, hem de tatil için bir araya geldik" diyen Yasemin Kay Allen'ın çok konuşulan bikinili halleri...

13.06.2021 16:48 - Son Güncelleme: 13.06.2021 16:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





