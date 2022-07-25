Yaşar Usta'nın en küçüğü Hasret'e yıllar hiç acımadı! Yeşilçam efsanesi Gülen Gözler'in yıldızı Lale Ilgaz'a bir de son haliyle bakın
Yaşar Usta'nın küçük kızına bakın! Kadrosunda Adile Naşit, Münir Özkul, Şener Şen, Ayşen Gruda, Itır Esen, Müjde Ar, Halit Akçatepe ve Şevket Altuğ gibi Yeşilçam'ın usta isimlerinin yer aldığı Gülen Gözler filminde Hasret karakterini canlandıran Lale Ilgaz, adeta sırra kadem basmıştı. Kıvırcık saçları ve muzip gülüşüyle hafızalara kazınan Ilgaz, yıllar sonra ortaya çıktı. 1977 yılında çekilen filmde Yaşar Usta'nın en küçük kızını canlandıran oyuncunun son halini gören ise inanmadı. Yıllar içindeki inanılmaz değişimiyle görenleri şaşkına çeviren Ilgaz, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Gülen Gözler'in Hasret'i Lale Ilgaz'ın son hali...
25.07.2022 12:46 - Son Güncelleme: 25.07.2022 12:46
Sıcak bir aile hikayesini konu alan Gülen Gözler, hem güçlü oyuncu kadrosu hem de başarılı senaryosuyla Türk sinemasına adını altın harflerle yazdırdı.
7'den 70'e herkesin beğenisini kazanan filmde Münir Özkul'un canlandırdığı Yaşar Usta'nın en küçük kızını Hasret rolüne hayat veren Lale Ilgaz ise yıllar sonra gündeme geldi.
Kadrosunda Adile Naşit, Münir Özkul, Şener Şen, Ayşen Gruda, Itır Esen, Müjde Ar, Halit Akçatepe ve Şevket Altuğ gibi Yeşilçam'ın usta isimlerinin yer aldığı Gülen Gözler filminin kıvırcık Hasret'i Lale Ilgaz'ın son halini görenler ise şaştı kaldı.