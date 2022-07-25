Pelin Öztekin'in tatil pozları ortalığı yıktı geçti! 93 kilo verdikten sonra bambaşka biri oldu görenler: "Pelin nasıl bu kadar değişti?"
Pelin Öztekin'in tatil pozları ortalığı yıktı geçti! 93 kilo verdikten sonra bambaşka biri oldu, ünlü oyuncuyu görenler "Nasıl bu kadar değişti?" yorumları yapıyor. 37 cm incelen Pelin'i gören dönüp bir daha bakıyor. Öztekin, 2014 yılında geçirdiği mide ameliyatı oldu. Ameliyat sonrası büyük bir değişim yaşayan Öztekin, 6 ayda 93 kilo vererek 60 kiloya ulaştı. Ardından hem hem diyet yapan hem de son dönemde ünlüler dünyasında da çok popüler olan bir teknikle 37 cm daha incelen Pelin Öztekin Instagram'dan paylaştığı tatil fotoğrafları ile gündemden düşmüyor. Pelin Öztekin'in son halini görenler yorum yağmuruna tutuyor.
25.07.2022 13:15 - Son Güncelleme: 25.07.2022 13:16
"PELİN NASIL BU KADAR DEĞİŞTİ?"
Pelin Öztekin'in tatil pozları ortalığı yıktı geçti! 93 kilo verdikten sonra bambaşka biri oldu görenler, "Pelin nasıl bu kadar değişti?" diyor.