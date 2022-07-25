Barış Arduç'un 8 aylık hamile eşi Gupse Özay'dan karnı burnunda bomba kareler! O pozlara Esra Erol, Sinem Kobal ve birçok ünlüden mesaj yağdı
Barış Arduç'un 8 aylık hamile eşi Gupse Özay'dan karnı burnunda bomba kareler! O pozlara Esra Erol, Sinem Kobal ve birçok ünlüden mesaj yağdı. Barış ile Gupse 6 yıllık ilişkilerini Temmuz 2022'de nikah masasına oturarak resmiyete dökmüştü. Şimdilerde hamileliğinde son ayına girecek olan Gupse Özay'dan hamile pozları geldi. Kız bebek bekleyen Barış Arduç ile eşi Gupse Özay kısa sürede sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girerken, güzeller güzeli anne Gupse Özay'ın Instagram paylaşımına Esra Erol, Sinem Kobal, Can Bonomo ve daha birçok ünlü isimden yorum gecikmedi.
Barış Arduç'un 8 aylık hamile eşi Gupse Özay'dan karnı burnunda bomba kareler! O pozlara Esra Erol, Sinem Kobal ve birçok ünlüden mesaj yağdı...
Birlikte rol aldıkları film setinde tanışıp aşık olan Barış Arduç ile Gupse Özay şu sıralar anne - baba olmanın verdiği heyecanı yaşıyor.
Canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Gupse Özay ile Barış Arduç, 6 yıllık birlikteliklerinin ardından ani ve sade bir nikahla dünyaevine girdi.
Barış Arduç, geçtiğimiz günlerde bir hayranıyla fotoğraf çekildi. Arduç'un, eşi Gupse Özay'ın adının baş harfini boynunda taşıdığı görüldü. Eşine karşı büyük bir aşk besleyen yakışıklı oyuncu, o kolyesini sadece yattığı zaman çıkartıyormuş. Barış Arduç, taktığı 'G' harfli kolyenin uğruna ve kendisini musibetlerden koruduğuna da inanıyormuş...