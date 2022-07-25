Barış Arduç'un 8 aylık hamile eşi Gupse Özay'dan karnı burnunda bomba kareler! O pozlara Esra Erol, Sinem Kobal ve birçok ünlüden mesaj yağdı...

Barış Arduç, geçtiğimiz günlerde bir hayranıyla fotoğraf çekildi. Arduç'un, eşi Gupse Özay'ın adının baş harfini boynunda taşıdığı görüldü. Eşine karşı büyük bir aşk besleyen yakışıklı oyuncu, o kolyesini sadece yattığı zaman çıkartıyormuş. Barış Arduç, taktığı 'G' harfli kolyenin uğruna ve kendisini musibetlerden koruduğuna da inanıyormuş...