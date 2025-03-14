Yaşar İpek kardeşinin vefatının ardından ilk kez paylaştı: En sevdiğin yerdeyim!

Yaşar İpek ve Eylem İpek Şafak'ın kardeşi muhabir Işık İpek, geçen aralık ayında kalp krizi nedeniyle 42 yaşında vefat etti.
Kardeş acısıyla sarsılan Yaşar İpek, Işık İpek'in vefatının ardından ilk kez bir paylaşımda bulundu.
Yaşar İpek, Instagram hesabından duygusal paylaşım yaprak "Bir değil binim gitti" dedi.
Kardeşi ile fotoğraflarını paylaşan Yaşar İpek paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Sensiz 80 gün!!! Bir değil binim gitti.
Dünyam, her şeyim kelimelere sığdıramadığım, Rabbime şükürler olsun senin gibi bir kardeş verdi, milyar kere geri gelsem Allah'tan seni isterim, doyamadım sana ışığım.
Rabbim seni cennetiyle müjdelesin, Allah dostlarıyla beraber eylesin er geç buluşacağız özleminle hasretinle yaşamaya çalışacağım.
Ağladığım için çok kızıyorsun biliyorum, elimde değil abim kavuşana kadar bunu da sen idare edeceksin.
Şu an en sevdiğin yerdeyim (Kâbe), biliyorum sen de buradasın. Seni çok çok çok seviyorum abim, canım her şeyim"