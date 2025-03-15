Edip Tepeli ile 8 yıllık evliliği biten Ayşecan Tatari boşanma haberlerini doğum günü pozuyla doğruladı!

Çocuklar Duymasın dizisinden canlandırdığı Duygu karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Ayşecan Tatari, 2017 yılında meslektaşı Edip Tepeli ile nikah masasına oturdu.
Ünlü çiftin 2020 senesinde bu evlilikten Müjgan adında bir kızı oldu. Müjgan'ın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan ikili, mutlu aile pozlarına sosyal medyada sık sık yer verdi.
Ancak geçen günlerde Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli'nin boşanma kararı aldığı öne sürüldü. Çiftten gelen kötü haber hayranlarını üzerken ikili bir süre sessizliklerini korudu.
Edip Tepeli ile 8 yıllık evliliği biten Ayşecan Tatari, önceki gün boşanma haberlerini doğum günü pozuyla doğruladı.
36. yaşını kutlayan Ayşecan Tatari, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa düştüğü notla ayrıldıklarını resmen itiraf etti.
Doğum gününü eşi ve kızıyla birlikte kutlayan Tatari, paylaşımına şu notu ekledi: "'Aile olmak baki. Sevgililik ise bitebiliyor.
Müjgan'a da dediğim gibi neden bilmiyorum ama oluyor bazen işte. Bazı şeyler değişiyor ama esas önemli bazı diğer şeyler ise sonsuz.
Ve geriye kalan her şey de lezzetli, anne-baba olmak, ortak olmak, arkadaş olmak. Aile olmak. İyi ki doğdum. İyi ki aileyiz"
İşte Ayşecan Tatari'nin paylaştığı o fotoğraf...
NE OLMUŞTU?
Ayşecan Tatari, geçtiğimiz aylarda annesi usta oyuncu Aliye Uzunatağan ve kızıyla birlikte Nişantaşı'nda görüntülenmişti.
Ünlü sanatçı Aliye Uzunatağan "Kızınız oyuncu, torununuz da oyuncu olur mu?" sorusuna, "Kesinlikle. Babası da (Edip Tepeli) oyuncu" cevabını vermişti.
Kızı Ayşecan Tatari ve damadı Edip Tepeli'ye yönelik ayrılık iddialarıyla ilgili sanatçı, şunları söylemişti: "Benim torunum var, onu çok seviyorum. Boşanma falan yok, asla olamaz. Aşık olarak evlendiler onlar. Siz böyle haberlere inanmayın.
Üreten bir aşkları var onların. Birçok tiyatro oyununa hizmet ediyorlar. Üretken bir beraberlik var, fazlasıyla aşk da var. Buradan da torunumun yanına gideceğim"