Yaşar Alptekin'den evliliğe ilk adım! "Görücü usulü en güzeli" demişti, çiçeğini çikolatasını yaptırdı soluğu müstakbel eşinin yanında aldı.

"Yaklaşık bir senelik sınavdan geçti. Çaktırmadan hep böyle sınava tabi tutarım, hal ve hareketlerine bakarım. Benim için edep çok önemli. Edep imansız, iman edepsiz olmaz. Belki şimdi programı seyrediyordur, imtihana tabi tutulduğunu anlayacak. Akyazı'ya gittik, akrabalarıyla birlikte kısa bir seyahat yaptık. İki hanım arkada, iki bey önde oturuyordu. Biz beyler konuşurken asla konuşmaya girmedi. Yol boyunca iki hanım asla konuşmadı. Başka hanım olsa hemen konuşmaya girer. 'Tamam, bu tam not' dedim. Misafir olduğumuz yerde hemen tatlı, çay getirdi, hemen bir yemek servisi. Bazı insanlar 'Çay getireyim mi?' diye sorar. O direkt getirdi, bu özelliği beni çok etkiledi. Yardım edecek insan direkt yardım eder. Ben söze değil, eyleme bakarım. 'Evet bu' dedim. Bir de güzel ya, maşallah."