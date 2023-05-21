Yaşar Alptekin'den evliliğe ilk adım! "Görücü usulü en güzeli" demişti çiçeğini çikolatasını yaptırdı soluğu müstakbel eşinin yanında aldı
Yaşar Alptekin'den evliliğe ilk adım! "Görücü usulü en güzeli" demişti... Yaşar Alptekin çiçeğini çikolatasını yaptırdı soluğu müstakbel eşinin yanında aldı. Geçtiğimiz mart ayında müstakbel eşinden bahseden Yaşar Alptekin evlilik yolunda emin adımlarla ilerliyor. Takvim.com.tr'den Mesrure Merve Arslan, Yaşar Aklptekin'in nişan heyecanını ortaya çıkardı. İşte "Her şeyden önce naif bir kişiliği var. Kendime yetebilen biriyim ama yalnız olmuyor. Eve bir kadın lazım. İki bayram arası sade bir nikâh düşünüyoruz. Benden 2-3 yaş küçük. Ben gençle anlaşamam" diyen Yaşar Alptekin'in evliliğe ilk adımı adım attığı o anlar...
"Yaklaşık bir senelik sınavdan geçti. Çaktırmadan hep böyle sınava tabi tutarım, hal ve hareketlerine bakarım. Benim için edep çok önemli. Edep imansız, iman edepsiz olmaz. Belki şimdi programı seyrediyordur, imtihana tabi tutulduğunu anlayacak. Akyazı'ya gittik, akrabalarıyla birlikte kısa bir seyahat yaptık. İki hanım arkada, iki bey önde oturuyordu. Biz beyler konuşurken asla konuşmaya girmedi. Yol boyunca iki hanım asla konuşmadı. Başka hanım olsa hemen konuşmaya girer. 'Tamam, bu tam not' dedim. Misafir olduğumuz yerde hemen tatlı, çay getirdi, hemen bir yemek servisi. Bazı insanlar 'Çay getireyim mi?' diye sorar. O direkt getirdi, bu özelliği beni çok etkiledi. Yardım edecek insan direkt yardım eder. Ben söze değil, eyleme bakarım. 'Evet bu' dedim. Bir de güzel ya, maşallah."