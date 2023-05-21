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Haberler Magazin İrem Derici ile Survivor yarışmacısı sevgilisi Atakan Işıktutan'dan olay pozlar! "Kulağımın içini kokluyor" dedi ağızlar açık kaldı: "Bu nasıl aşk"

İrem Derici ile Survivor yarışmacısı sevgilisi Atakan Işıktutan'dan olay pozlar! "Kulağımın içini kokluyor" dedi ağızlar açık kaldı: "Bu nasıl aşk"

İrem Derici ile Survivor yarışmacısı sevgilisi Atakan Işıktutan'dan olay pozlar! "Kulağımın içini kokluyor" dedi ağızlar açık kaldı. İrem Derici ile Atakan Işıktutan birbirlerine olan aşklarını dile getirdi, kısa sürede gündem oldu. Aşk hayatında bir türlü yüzü gülmeyen Derici artık çok mutlu. Aradığı aşkı Survivor eski yarışmacısı Atakan Işıktutan'da bulan İrem Derici, "Gelip gelip kulağımın içini kokluyor. Ben bunu nerede bulacağım? Dibine kadar aşk..." çıkışıyla çok konuşuldu. İkilinin birlikte verdiği pozlar ise olay oldu.

21.05.2023 10:37 - Son Güncelleme: 21.05.2023 10:45
İrem Derici ile Survivor yarışmacısı sevgilisi Atakan Işıktutan’dan olay pozlar! Kulağımın içini kokluyor dedi ağızlar açık kaldı: Bu nasıl aşk

"BU NASIL AŞK"

İrem Derici ile Survivor yarışmacısı sevgilisi Atakan Işıktutan'dan olay pozlar! "Kulağımın içini kokluyor" dedi ağızlar açık kaldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İrem Derici ile Survivor yarışmacısı sevgilisi Atakan Işıktutan’dan olay pozlar! Kulağımın içini kokluyor dedi ağızlar açık kaldı: Bu nasıl aşk

İREM DERİCİ VE SEVGİLİSİ ATAKAN IŞIKTUTAN

Survivor'ın eski yarışmacısı Atakan Işıktutan, ilişkisi ile ilgili konuştu. Işıktutan "İlk olarak sosyal medyadan İrem bana mesaj attı" dedi.

İrem Derici ile Survivor yarışmacısı sevgilisi Atakan Işıktutan’dan olay pozlar! Kulağımın içini kokluyor dedi ağızlar açık kaldı: Bu nasıl aşk

"Her şey güzel gidiyor. Nazara inandığım için bu konuları çok konuşmayı sevmiyorum. Bu zor günlerde birbirimize tutunarak hayata bağlandık" diyen Işıktutan, aşkın nasıl başladığını ise şöyle anlattı:

İrem Derici ile Survivor yarışmacısı sevgilisi Atakan Işıktutan’dan olay pozlar! Kulağımın içini kokluyor dedi ağızlar açık kaldı: Bu nasıl aşk

"İlk olarak sosyal medyadan İrem bana mesaj attı. Sonrasında ise ben İrem'in bir spor videosuna yorum yazdım ve konuşma öyle başladı."

İrem Derici ile Survivor yarışmacısı sevgilisi Atakan Işıktutan’dan olay pozlar! Kulağımın içini kokluyor dedi ağızlar açık kaldı: Bu nasıl aşk

Verdiği bir röportajda sevgilisi ile aşkını, "Gelip gelip kulağımın içini kokluyor. Ben bunu nerede bulacağım? Dibine kadar aşk..." sözleri ile ifade eden İrem Derici'ye sosyal medyada, "Bu nasıl aşk" yorumları yağdı.

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