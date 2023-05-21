İrem Derici ile Survivor yarışmacısı sevgilisi Atakan Işıktutan'dan olay pozlar! "Kulağımın içini kokluyor" dedi ağızlar açık kaldı: "Bu nasıl aşk"
İrem Derici ile Survivor yarışmacısı sevgilisi Atakan Işıktutan'dan olay pozlar! "Kulağımın içini kokluyor" dedi ağızlar açık kaldı. İrem Derici ile Atakan Işıktutan birbirlerine olan aşklarını dile getirdi, kısa sürede gündem oldu. Aşk hayatında bir türlü yüzü gülmeyen Derici artık çok mutlu. Aradığı aşkı Survivor eski yarışmacısı Atakan Işıktutan'da bulan İrem Derici, "Gelip gelip kulağımın içini kokluyor. Ben bunu nerede bulacağım? Dibine kadar aşk..." çıkışıyla çok konuşuldu. İkilinin birlikte verdiği pozlar ise olay oldu.
21.05.2023 10:37 - Son Güncelleme: 21.05.2023 10:45
"BU NASIL AŞK"
İrem Derici ile Survivor yarışmacısı sevgilisi Atakan Işıktutan'dan olay pozlar! "Kulağımın içini kokluyor" dedi ağızlar açık kaldı.
İREM DERİCİ VE SEVGİLİSİ ATAKAN IŞIKTUTAN
Survivor'ın eski yarışmacısı Atakan Işıktutan, ilişkisi ile ilgili konuştu. Işıktutan "İlk olarak sosyal medyadan İrem bana mesaj attı" dedi.