Hülya Avşar'ın üstsüz pozları olay! İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız da kayıtsız kalmadı sosyal medya: "Gerçekten 59 yaşında mı?"
Hülya Avşar'ın üstsüz pozları olay! İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın da kayıtsız kalmadığı o fotoğraflara sosyal medyada, "Hülya Avşar'ın yaşı gerçekten 59 mu?" yorumları yağdı. Hülya Avşar, 1982 yılında Türkiye Güzeli seçildiği gün girdi ülkemizin popüler kültür hafızasına... O gece kraliçe seçildi Avşar kızı... Eğer iki gün sonra daha önce evlenip boşandığı ortaya çıkıp da tacı elinden alınmasaydı belki de çoktan Türkiye'nin eski güzelleri arasında tarihin tozlu sayfalarında bir anı olarak kalacaktı. Hülya Avşar bu kadar zamandır oturduğu 'kraliçelik tahtından' hiç inmedi. Kimi zaman saltanatı sallansa da o hep kendini gündemde tutmayı bildi. Aşkları, skandalları, gafları derken magazin gündeminden düşmeyen Hüya Avşar Instagram paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor.
21.05.2023 12:44 - Son Güncelleme: 21.05.2023 12:44
Hülya Avşar'ın üstsüz pozları olay! İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız da kayıtsız kalmadı, o karelere sosyal medyada "Gerçekten 59 yaşında mı?" yorumları yağdı.
Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran Hülya Avşar Instagram paylaşımlarıyla gündeme geldi.
Bu kareleri paylaşan Hülya Avşar'a sosyal medyada, "Hülya Avşar'ın yaşı gerçekten 59 mu?" yorumları yağdı.