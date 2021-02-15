Yaşar Alptekin 'sırrımı verebilirim, sevgilim var' dedi Alişan'ı şoke etti! 2 ay önce eşi Nilgün Altınyay'ı kaybetmişti...
Yaşar Alptekin 'sırrımı verebilirim, sevgilim var' dedi Alişan'ı şoke etti! 2 ay önce eşi Nilgün Altınyay'ı kaybeden eski oyuncu ve manken Yaşar Alptekin kahreden haberi, "Gönlümün sultanı, çocuklarımın anası, hayat arkadaşımı, sevdiğimi en sevdiğime, gerçek sahibine yolladık" notuyla sosyal medyadan duyurmuştu. 21 yıl sonra ikinci kez evlendiği, kızı Ayris Alptekin'in annesi Nilgün Altınyay'ın kaybıyla zor günler geçiren Alptekin, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Daha önce boşanmak için eşini planlayarak aldattığını itiraf eden Yaşar Alptekin, bu kez de 'sevgilim var' çıkışı ile başta Alişan olmak üzere kendisini izleyen herkesi şaşırttı. Alişan'ın 'Nasıl yani?' şeklinde verdiği tepkiyle durumu açıklayan Yaşar Alptekin, 'sevgili' açıklamasıyla magazin gündeminde de yerini aldı.
15.02.2021 15:18
- Son Güncelleme: 15.02.2021 15:39
Yaşar Alptekin 'sırrımı verebilirim, sevgilim var' dedi Alişan'ı şoke etti! 2 ay önce eşi Nilgün Altınyay'ı kaybeden Yaşar Alptekin, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldu. İşte açıklamalarıyla dikkat çeken Yaşar Alptekin'in ile Alişan arasında geçen diyaloglar...
'Sevgilim var' çıkışı ile başta Alişan olmak üzere herkesi şaşırtan Yaşar Alptekin, "Hiç değişmemişsiniz" diyerek kendisine övgülerde bulunan Aslı Hünel'e, "Sırrını verebilirim" dedi.
Alptekin sırrını; "Günde 5 vakit spor yapıyorum, 12 ayda 1 ay diyet yapıyorum, gece hayatım var, bir de sevgilim var, çok güzel bir hayatım var" diyerek açıkladı. "Sevgilim var" açıklamasının üzerine şaşıran Alişan ise "Nasıl?" sorusunu yöneltti.
Alptekin; günde 5 vakit sporun namaz, 12 ayda 1 ay diyetin oruç ve gece hayatının da teheccüd namazı olduğunu söyledi ve sevgilisi olarak ise Allah'tan başka sevgilisinin olmadığını ifade etti.
Eşinin kaybıyla sarsılan Alptekin'in son dönemlerde kendini hayır işlerine verdiği biliniyordu. Alptekin, eşiyle ilgili olarak "Onun üstüne başka bir gül koklayamam diye düşünüyorum" dedi.