Yaşar Alptekin 'sırrımı verebilirim, sevgilim var' dedi Alişan'ı şoke etti! 2 ay önce eşi Nilgün Altınyay'ı kaybetmişti...

Yaşar Alptekin 'sırrımı verebilirim, sevgilim var' dedi Alişan'ı şoke etti! 2 ay önce eşi Nilgün Altınyay'ı kaybeden eski oyuncu ve manken Yaşar Alptekin kahreden haberi, "Gönlümün sultanı, çocuklarımın anası, hayat arkadaşımı, sevdiğimi en sevdiğime, gerçek sahibine yolladık" notuyla sosyal medyadan duyurmuştu. 21 yıl sonra ikinci kez evlendiği, kızı Ayris Alptekin'in annesi Nilgün Altınyay'ın kaybıyla zor günler geçiren Alptekin, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Daha önce boşanmak için eşini planlayarak aldattığını itiraf eden Yaşar Alptekin, bu kez de 'sevgilim var' çıkışı ile başta Alişan olmak üzere kendisini izleyen herkesi şaşırttı. Alişan'ın 'Nasıl yani?' şeklinde verdiği tepkiyle durumu açıklayan Yaşar Alptekin, 'sevgili' açıklamasıyla magazin gündeminde de yerini aldı.

15.02.2021 15:18 - Son Güncelleme: 15.02.2021 15:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





