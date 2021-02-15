Atv'nin yeni dizisi Kardeşlerim'in Akif'i Celil Nalçakan rolünü anlattı: Lunapark gibi...
Yüreklere işleyen hikayesi ile 20 Şubat Cumartesi günü ATV'de yayın hayatına başlayacak olan Kardeşlerim dizisinin Akif'i Celil Nalçakan rolünü anlattı."Kardeşlerim, bir tarafıyla çok naif, bir tarafıyla da çok entrikalı bir hikâye... Ufacık bir gecekondunun holding binalarından, lüks villalardan daha büyük olabileceğini anlatan bir masal anlatacağız" diyen Kardeşlerim'in Akif'i Celil Nalçakan, "Akif gibi karakterler bir oyuncu için lunapark gibidir" diyor. İşte merakla beklenen Atv'nin yeni dizisi Kardeşlerim oyuncu kadrosu ve başrol oyuncularından Celil Nalçakan'ın dikkat çeken açıklamaları...
KARDEŞLERİM DİZİSİ HANGİ GÜN?
"Dizi Atv'de izlenir" sloganıyla yıllardır efsane dizileri ekranlara getiren atv'nin yeni dizisi Kardeşlerim'in yayın tarihi belli oldu. Yapımına NGM'nin imza attığı yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı "Kardeşlerim" Cumartesi akşamları izleyiciyle buluşacak.
"GERÇEK KARDEŞLİK PAYLAŞILAN ACIDA BAŞLAR"
Birbirlerinden başka tutunacak dalları kalmayan 4 kardeşin yürek burkan mücadelesini anlatan "Kardeşlerim", Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Ahu Yağtu, Fadik Sevin Atasoy, Cüneyt Mete, Su Burcu Yazgı Coşkun, Yiğit Koçak, Simge Selçuk, Damla Su İkizoğlu, Onur Seyit Yaran, Cihan Şimşek, Kaan Sevi gibi sevilen isimleri kadrosunda buluşturacak.
"Kardeşlerim"in başrol oyuncularından Celil Nalçakan, yeni projesi ve canlandırdığı karakterin merak edilenlerini paylaştı. Kendisine gelen projeleri, menajerleri Gülden ve Çağla ile birlikte değerlendirdiklerini belirten oyuncu, projeyi kabul etme sebebini şöyle özetliyor; "Gülden, sanki içine doğmuş gibi "bu sezon, keşke kötü bir karakter oynasan" dedi yaz boyunca. Sezon başlamadan önce, pek çok senaryo okuduk; ancak "Kardeşlerim" senaryosu bize yollandığında, tereddütsüz üçümüz de "Evet" dedik ve yolculuk başladı."
"AKİF GİBİ KARAKTERLER BİR OYUNCU İÇİN LUNAPARK GİBİDİR"
Akif Atakul karakterini lunaparka benzeten yeni rolü için oldukça heyecanlı: "Akif Atakul gibi karakterler, bir oyuncu için lunapark gibidir... Rengârenk, heyecan verici, ürkütücü ama illa ki eğlenceli... Pek çok açmazı ve çözülmesi ve/veya çözümlenmesi gereken problemi var. Eee daha ne olsun?"
Diziyi diğer projelerden ayıran yanlarını ise şöyle anlatıyor; "Kardeşlerim, bir tarafıyla çok naif, bir tarafıyla da çok entrikalı bir hikaye... İzleyenlerin çok duygulanacağı, çok kızacağı kimi zaman da tebessüm edeceği, çok kıymetli bir senaristin kaleminden çıkmış, bazen ufacık bir gecekondunun, holding binalarından veya lüks villalardan daha büyük olabileceğini anlatan bir masal..."